Başkan Kavaklıgil, Bursa Kastamonu Günlerini değerlendirdi

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Bursa Kastamonu Günlerini değerlendirdi.

“İki Şehir Tek Yürek” sloganıyla 4 gün süren 8’inci Bursa Kastamonu Günleri etkinliğinde Kastamonu ve ilçelerinin lezzetleri, el sanatları ve hediyelik eşyaları Bursalılar ile buluştu. 150 standın bulunduğu Bursa Kastamonu Günlerinde, ilin özelliklerini taşıyan yöresel gıdalar, el sanatları ve hediyelik eşyalar yer aldı. Bursa Mehteran Takımı ile Tosya Belediyesi Halk Oyunları ekibi tarafından sunulan gösteriler eğlenceli anlara sahne olurken programa TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Esgin, Ahmet Kılıç, Atilla Ödünç, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Demir, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve çok sayıda davetli katıldı.

Başkan Volkan Kavalıgil, 8. Bursa Kastamonu Günlerini düzenlenmesinde emeğe geçen Bursa KASDERFED Genel Başkanı İsmail Tiftik’e teşekkür etti. Başkan Kavaklıgil, “Tosyamızın lezzetlerini Bursa’da tadımlık sunduk. Doyumluk Tosya için herkesi eşsiz ilçemize ve ilimize bekliyoruz. Etkinlikte kamu kurumları, yöresel gıdalar ve el sanatları yer alırken bu tür organizasyonlar hemşeri buluşmalarından öte anlamlar taşıyor. İki şehrin arasında atılan kardeşlik adımlarını teşkil ediyor. Kastamonu ile Bursa’nın benzeyen birçok yönü var. İstanbul’un fatihi Fatih Sultan Mehmed Han aslen Devrekanili olan Hüma Hatun’un oğludur ve kökenlerimiz birbirine sımsıkı bağlıdır. Bu kökleri taze tutan ve aklımızda kalmasını sağlayan Sayın Tiftik’e beraberinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.