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Başkan Kasap onuruna veda yemeği

Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap onuruna veda yemeği düzenlendi.

14 Mart 2019 Perşembe 18:12
Başkan Kasap onuruna veda yemeği

Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap onuruna veda yemeği düzenlendi.


31 Mart’ta 5 yıllık Rize Belediye Başkanlığı görevini yeni yönetime teslim edecek olan Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap’ın onuruna Kültürpark Altın Salonda düzenlenen veda gecesi programında duygu dolu anlar yaşandı. Programa, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap ve eşi Menduha Kasap, Rize Valisi Kemal Çeber, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, RTEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Bilgin, Rize İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, Adalet Bakanlığı Rize Personel Eğitim Merkezi Başkanı Necati Kurçenli, İl Jandarma Komutanı Alb. Hakan Dedebağı, Baro Başkanı Av. Ümit Peçe, Ak Parti Rize İl Belediye Başkan Adayı Rahmi Metin, Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Fatih Mehmet Köse, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, Eski Belediye Başkanları, Rize Belediye Başkan Yardımcıları, Ak Parti İl ve İlçe Yönetimleri, STK Temsilcileri, Oda Başkanları, Muhtarlar, Müdürler, İş adamları, Siyasiler,Başkan Kasap’ın dost ve sevenlerinden oluşan çok sayıda davetli katıldı.


Protokol konuşmalarının yer aldığı programda, Rize Belediye Başkanı Kasap’ın çocukluğundan günümüze yaşantısı ve görev almış olduğu alanların yer aldığı bir kısa film izlendi.


Rize Valisi Kemal Çeber, “Her ayrılışta bir hüzün vardır, ancak önemli olan görevin ardından gök kubbede hoş bir seda bırakabilmektir. 4 aylık bir Rize Valisi olmama rağmen şunu söyleyebilirim ki, Reşat Başkanın bahsetmiş olduğumuz hoş sedayı bırakmış olduğuna inanıyorum.Rize çok özel bir şehir olduğu için bu güzel şehirde bir çivi çakandan Allah razı olsun. Reşat Başkan’a bundan sonraki yaşantısında sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir hayat diliyorum” dedi.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Rize Milletvekili Hayati Yazıcı ise, “Hepimizin bir hikayesi vardır. Reşat Hocanın da hikayesi bana göre çok renkli ve dinamik. 2005 yılından bu yana Ankara tanıştık. Belediye Başkanlığı önemli görevlerden bir tanesidir. Sürekli halkın içerisindesin ve göz önündesin. Reşat hoca göreve geldiği günden itibaren akademisyen kimliğinin de vermiş olduğu avantajla halkımızla iletişim noktasında bir zorluk çekmedi. Şehrimize sağladığı hizmet ve katkılar için kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.


Veda gecesinde davetli misafirlere hitaben bir konuşma gerçekleştiren Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap Belediye Başkanlığı döneminde Rize’de gerçekleştirmiş olduğu çalışmalardan bahsetti.


Başkan Kasap, “Değerli konuklarımız binim için gerçekten çok güzel duygu ve düşüncelere konuşmalarında yer verdiler inşallah bende hizmet dönemim içerisinde onlara ve halkımıza laik hizmet verebilmişimdir. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın baba ocağına hizmet etmek benim için bir onurdu. Bu gecenin ismi her ne kadar veda gecesi olsa da tabii ki bu bir veda değil. Sadece belediye başkanlık görevimizin sona ermesidir. Bizler gerek Ankara’da ki yaşantımızda gerek bu şehirde bulunduğumuz süre içerisinde daima ilimize bir şeyler kazandırmanın içerisinde olduk ve bundan sonraki süreçte de her zaman bu düşüncede olacağız. Rizeliler hiçbir zaman şehrine veda etmezler. Ortaya koymuş olduğumuz projelerde elimizden geleni yaptık ve birçoğunda sona yaklaştık. Diğer taraftan da şehrimizde alt yapısından üst yapısına, şehir estetiğinden sosyal belediyecilik çalışmalarına her alanda gözle görülebilir çalışmalar yürüttük. Bunları yaparken şehrin paydaş kurumlarıyla ve halkımızla birlikte istişareler içerisinde bunları yapma gayreti gösterdik. Bu süreçte yanımızda olan Devlet büyüklerimiz başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” dedi.


Program, Rize Belediye Başkanı Kasap’a çeşitli hediye ve plaket takdim töreniyle son buldu.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 18:12
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