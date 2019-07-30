Başkan Kartoğlu’ndan yeni bakımevi müjdesi

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, ilçe genelindeki sokak hayvanlarının beslenmeleri ve sağlıklarıyla yakından ilgilenen gönüllü hayvanseverlerle bir araya geldi. Başkan Kartoğlu, hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezinin çok kısa bir süre içerisinde yenileneceğini belirterek, “Yeni bakımevimizin projesi hazır. Çok yakında donanımlı bir merkeze sahip olacağız” dedi.

Başkan Yasin Kartoğlu, kendisine sosyal medyadan ulaşıp görüşme talep eden hayvanseverlerle makamında buluştu. Samimi bir havada geçen görüşmede sokak hayvanları için yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

“Yeni bakımevinin projesi hazır”

Başkan Kartoğlu, hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezinin çok kısa bir süre içerisinde yenileneceğini belirterek, “Yeni bakımevimizin projesi hazır. Çok yakında donanımlı bir merkeze sahip olacağız” dedi.

İlçe genelinde onlarca noktaya besleme odakları yapıldığını dile getiren Başkan Kartoğlu, “Besleme odaklarımızda günlük olarak mama ve su bırakıyoruz. Kış aylarında kulübe çalışmalarımız oluyor, bazı sitelere de kedi evleri yerleştirdik” diye konuştu.

“Ortak bir çözüm bulunmalı”

Başakşehirli hayvanseverler de, görüşme taleplerini olumlu karşılayan Başkan Kartoğlu’na teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi. Hayvanseverler, Başakşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanlardan çok memnun olduklarını belirterek, “Merkez’deki ilgiden çok memnunuz, sağ olsunlar bize mesai saatlerinde dışında da yardımcı oluyorlar. Kısırlaştırma imkanları biraz daha geliştirilse çok daha rahat ederiz ve hayvan sayısı da kontrol altında tutulmuş olur, sorunlarımıza ortak bir çözüm bulabiliriz” değerlendirmesinde bulundular.