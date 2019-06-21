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Başkan Kartoğlu, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, üniversite öğrencileriyle buluştu.

21 Haziran 2019 Cuma 12:50
Başkan Kartoğlu, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, üniversite öğrencileriyle buluştu. Gençlerin anlaşılmamaktan şikayetçi olduğuna dikkat çeken Başkan Kartoğlu, “Kuşak çatışmaları yaşanması normal ama yine de ortak bir dil üretilebilir. Buna kafa yormak lazım” dedi.



“Millet Kıraathanesi Buluşmaları” kapsamında üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Kartoğlu, gençlerin talep ve önerilerini dinledi. Başkan Kartoğlu, “Bulunduğumuz mekan Türkiye’nin en büyük Millet Kıraathanesi. 100 bin kitabın bulunduğu kütüphaneye sık sık gelip araştırma ve okumalar yaparak kendinizi geliştirin” diyerek gençlere dev kütüphaneden yararlanma tavsiyesinde bulundu.



“Her anlamda gençlerden besleniyorum”


Her hafta bir liseyi ziyaret ederek gençlerle buluştuğunu ifade eden Kartoğlu, “Liseli gençler, aileleri ve öğretmenleri tarafından anlaşılmamaktan dolayı biraz şikayetçiler. Kuşak çatışmaları yaşanması normal ama yine de ortak bir dil üretilebilir, buna kafa yormak lazım. İstanbul’un en genç belediye başkanlarından biri olarak her anlamda gençlerden besleniyorum” dedi.



“Mutlaka artı 1’iniz olsun”


Konuşmasında kendi hayatından kesitler de aktaran Başkan Kartoğlu, “Gençlere tavsiyem şu: Mutlaka +1’iniz olmalı. Sizi diğerlerinden ayıran bir özelliğiniz olmadığı müddetçe tercih edilen insanlar olamazsınız. Keşfedilmeyi beklemeyin. Eğer keşfedilmeyi bekliyorsanız keşfedilecek özellikleriniz de olmalı. Kariyer planlamalarınız konusunda yapabileceğim bir şey varsa maddi, manevi emrinizdeyim” ifadelerini kullandı.



“Kültür, sanata çok büyük katkılar sunuyoruz”


Başakşehir Belediyesi’nin gençlere yönelik hizmetlerinden de bahseden Kartoğlu, “İstanbul’da, hatta Türkiye’de ilk ve tektir. Bütün liselere tiyatro ve müzik salonları yaptık. Bu sayede biz; tiyatro üretip dışarıya oyun satan bir Belediye haline geldik. Şamlar Tabiat Ormanı 5. Kapı’daki imkanlarla spora, akademilerimizle kültür, sanata çok büyük katkılar sunuyoruz” şeklinde konuştu.



Başakşehir’e “Dil Köyü” kurulacak


Yapımı devam eden İbn Haldun Üniversitesi’nin Kuzey Kampüsü bittiğinde Başakşehir’e bir “Dil Köyü” kazandırılacağını müjdeleyen Başkan Kartoğlu, sözlerini şöyle tamamladı, “Beş dilde eğitim verilecek bu köyde ilk etapta İngilizce ve Arapça olacak. Proje, ilk kez denenecek ve tüm Türkiye’ye Başakşehir’den yayılacak” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 12:50
  1. sanat
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