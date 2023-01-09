Başkan Kartoğlu: Şahintepe'de kentsel dönüşüm başladı

Erdoğan Gül

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, ilçedeki okulları tek tek gezerek gençlerle bir araya gelmeye devam ediyor. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan ve tavsiyelerde bulunan Başkan Kartoğlu, Hacı Fatma Gül Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde büyük ilgiyle karşılandı. Şahintepe’de kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını belirten Kartoğlu, mahalle sakinlerinden destek istediğini ifade etti.

“Binalarımızı hızlıca yenilememiz lazım“

Şahintepe Mahallesi’nde riskli binaları ortadan kaldırıp bir an önce yenileme çalışmalarına ihtiyaç olduğunu dile getiren Başkan Yasin Kartoğlu, “İstanbul deprem kuşağında ve binalarımızı hızlıca yenilememiz lazım. Şahintepe’de yenileme çalışmalarına ihtiyacımız var. Şu anda kentsel dönüşüm başladı. İsterlerse kendileri, isterlerse müteahhitle, isterlerse belediyenin kendisiyle bunu yapabiliyorlar. Riskli binaları hızlıca dönüştürürsek Şahintepe’de de yaşam kalitesi yükselecek.” diye konuştu.

“İstanbul’da tek ilçe olacağız”

Mahallede bir millet bahçesine de ihtiyaç olduğunu belirten Başkan Kartoğlu, “Şahintepe Mahallesi’nde mutlaka bir millet bahçesi olmalı. Güvercintepe’de şu anda 120 dönümlük bir millet bahçesi projesi başladı. Millet bahçesi olmayan tek mahalle Şahintepe. İnşallah onu da oluşturup, İstanbul’da her mahallesinde millet bahçesi olan tek ilçe olacağız.” dedi.