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Başkan Karaosmanoğlu, meclise veda etti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısına son kez başkanlık ederek, meclis üyelerine veda etti.

15 Mart 2019 Cuma 11:37
Başkan Karaosmanoğlu, meclise veda etti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısına son kez başkanlık ederek, meclis üyelerine veda etti.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 31 Mart yerel seçimleri öncesindeki son meclistoplantısı İzmit Leyla Atakan Kültür Merkezinde bulunan meclis salonunda gerçekleştirdi. 43 gündem maddesinin bulunduğu son meclis toplantısına, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu başkanlık etti. Kocaeli’ye dair birçok kararın alındığı toplantıda Başkan Karaosmanoğlu, “15 yıldır bu şehre hizmet etmenin gururu içerisindeyim. Zaman su gibi akıp gidiyor, ama gök kubbede hoş bir seda bıraktık” dedi.



Gündem maddelerinin görüşülmesi sonunda meclis üyelerine hitap eden Başkan Karaosmanoğlu, “Arkadaşlar sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu grupla 5 yıldır beraberiz, aramızda 15 yıldır birlikte olduğumuz arkadaşlarımız bulunuyor. Zaman su gibi akıp gidiyor ama gök kubbede hoş bir sada bıraktık. Kocaeli hepimizin yaşadığı, havasını soluduğumuz ve suyunu içtiğimiz bir kenttir. 15 yıldır bu şehre hizmet etmenin gururu içerisindeyim. Çok güzel işler yaptığımıza inanıyorum” diye konuştu.



“Geçen zaman zarfı içerisinde kentimizde unuttuğumuz yeşil ile maviyi birbirine kavuşturduk. Yeşil ile maviyi halkımızla ile buluşturduk” ifadelerine yer veren Karaosmanoğlu, “Vatandaşlarımızın kullanımı için yirmi dört saat akan sağlıklı su temin ettik. Atık sularımızın yüzde yüzünü arıtır hale getirdik. Alt yapıda, ulaşımda, sağlıkta, çocuklarımızın eğitiminde, sosyal anlamdaki eğitimlerde, gençlerimizin eğitiminde, gençlik kamplarımızda çok güzel çalışmalarımız var. Biz de bilgi ve tecrübelerimizle seçilecek olan arkadaşlarımıza yardım etmeye hazırız. 15 yıl boyunca böyle bir görevi dertsiz kazasız devir etmek büyük bir şereftir. Bu hepimiz için şereftir, Kocaeli için bir şereftir. Unutulmayacak hizmetler yaptık” şeklinde konuştu.



Meclis toplantısı sonunda Başkan Karaosmanoğlu, meclis üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 11:37
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