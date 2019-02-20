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Başkan Karaosmanoğlu, “Biz büyük bir aileyiz”

KOCAELİ(İHA) – Antikkapı A.

20 Şubat 2019 Çarşamba 16:26
Başkan Karaosmanoğlu, “Biz büyük bir aileyiz”

KOCAELİ(İHA) – Antikkapı A.Ş.’nin geleneksel olarak düzenlediği hizmet yılı ödül törenine katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Biz büyük bir aileyiz” dedi.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı A.Ş. personeli için Antikkapı Düğün Salonunda hizmet yılı ödül töreni düzenlendi. Düzenlenen programda 5-10 ve 15’inci yılını doldurmuş ve 20 yılın üzerinde hizmeti olan Antikkapı A.Ş. personeline plaket takdim edildi. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri İlhan Bayram, Antikkapı A.Ş. Genel Müdürü İslam Yücel, yönetici ve tüm Antikkapı A.Ş. çalışanları aileleriyle birlikte katıldı. Ödül töreninde konuşma yapan Başkan Karaosmanoğlu, “10 bini geçen çalışanımızla birlikte biz büyük bir aileyiz” dedi.



Ödül gecesinde konuşma yapan Başkan Karaosmanoğlu, “Çalışma arkadaşlarımız bizim için en büyük değer. Büyükşehir Belediyesi çatısı altında çalışanlarımızla birlikte büyük bir aileyiz. Aile içinde sevgi ve saygımız nasıl eksilmiyorsa çalışma arkadaşlarımızla da aynı ailedeki gibi karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde çalıştık. Antikkapı’da bu ruh, güzellik ve başarı var” dedi



Başarının birliktelikten geldiğini ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, “Bu başarı yalnızca üst yöneticilerden gelmiyor. Hep beraber aynı olgunluk, eğitim, anlayış, heyecan ve sorumlulukla bu başarıyı elde ediyoruz. Büyükşehir Belediyemiz bütün birimleriyle artık Türkiye’de hatta dünyada parmakla gösterilen bir kurum haline gelmiştir. Yaptığımız tüm çalışmalarda sizlerin başarısı var ve Antikkapı’daki tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Artık şehrimiz insanca ve sağlıklı şekilde yaşanabilir bir şehir haline geldi. Bunu da hep beraber yaptık” diye konuştu.



Hizmet yılı ödül töreninde başarı elde eden personele plaketlerini veren Başkan Karaosmanoğlu, “Bizimle birlikte işe giren arkadaşlarımız bakın burada çalışmaya devam ediyor biz gidiyoruz. Demek ki belediye çalışanların. Yani bu kurum sizin. Biz yolcuyuz siz hancı bunun için sizler kurumunuza sahip çıkacaksınız. Sizler her zaman işlerinin en güzelini yapacaksınız Allah yolunuzu açık etsin” şeklinde konuştu.



Son olarak söz alan Antikkapı Genel Müdürü Yücel ise , "Bünyemizde faaliyet gösteren tüm işyerlerimizde kaynaklarımızı doğru kullanarak ve israfı önleyerek, küçük önlemlerle zaman ve enerji tasarrufunu siz değerli arkadaşlarımız ile elde ettik. Çıktığımız bu yolda desteklerini esirgemeyen ve özverili bir şekilde çalışan Antikkapı ailemize teşekkür ediyorum ve gelecek çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından 5-10 ve 15’inci yılını doldurmuş ve 20 yılın üzerinde hizmeti olan Antikkapı A.Ş. personeline plaket takdim edildi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 16:26
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