Başkan Karalar: “Yerli otomotiv üretimi için hazırız”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yerli otomotiv üretiminin Adana’da yapılması için başlatılan lobi çalışmasına destek vererek, kentin istihdamını arttıracak ve ekonomiyi güçlendirecek faaliyetlere katkı sağlamaya hazır olduklarını açıkladı.

Karalar, planlanan yerli otomobil üretiminin Adana’da gerçekleştirilmesi için yapılan güç birliğine destek verdi. Adana’nın Osmanlı döneminden bu yana sanayi kültürü bulunduğunu ifade eden Karalar, Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte ülke sanayisinin lokomotif şehirlerinden biri olduğunu belirtti.

Adana’da yaklaşık 200 yıllık sanayi kültürü bulunduğunu vurgulayan Karalar, “Adana, otomotiv sanayisindeki birikimi, stratejik konumu, her türlü ulaşım olanağı, yetişmiş insan kaynağı, iklimi ve sosyokültürel yapısıyla, yerli otomobil üretim merkezi olabilecek şehirlerimizin başında gelmektedir” dedi.

Çukurova Bölgesi olarak düşünüldüğünde de Adana’nın, Türkiye’nin ileri teknolojili üretim yapılabilecek ender metropollerinden biri olduğunu kaydeden Karalar, “Otomotiv üretimi için gerekli yan sanayi ilimizde güçlü şekilde mevcuttur ve geliştirilmesi için çalışmalar sürmektedir. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak, yeni ihtisas organize sanayi bölgelerinin ve küçük sanayi sitelerinin kurulması, var olanların daha verimli çalışması için üzerimize düşeni yerine getiriyoruz ve daha fazlasını yapmak için olanaklarımız doğrultusunda hazırız” diye konuştu.

Yerli otomobil üretiminin Adana’da gerçekleştirilmesinin, Adana’nın uzun süredir devam eden ihmal edilmişliğini de sona erdireceğini belirten Karalar, şöyle devam etti: “Teşvik uygulamaları, uzun yıllardır nitelikli göç verilmesi ve başka bazı nedenlerden dolayı güç kaybeden Adana’da, yerli otomobil üretiminin gerçekleştirilmesini çok önemsiyoruz. Adana’da istihdamı arttıracak, ekonomimizi güçlendirecek her türlü faaliyeti, Adana Büyükşehir Belediyesi olarak destekliyoruz ve destekleyeceğiz. Kent dinamiklerinin bu aşamada birliktelik göstermesi ve güçlü bir lobi oluşturulması şart. Biz Adana için elimizi taşın altına koymaya hazırız.”