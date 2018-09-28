Başkan Karadeniz'den aşure ikramı

Mehmet Akif Bilgi Evi önündeki Çocuk Sokağı’nda Küçükçekmece Belediyesi tarafından ilçede yaşayan vatandaşlara aşure ikramı yapıldı. Başkan Karadeniz, vatandaşlara aşureleri kendi elleriyle ikram etti. Aşure dağıtımına Temel Karadeniz’le birlikte İlçe Kaymakamı Harun Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, İlçe Müftüsü Mustafa Temel, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Korkut, Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis üyeleri katıldı.

“BİRLİK VE BERABERLİĞİN ÖRNEĞİDİR AŞURE”

Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından bir konuşma yapan Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, “Bugün burada aşurenin güzelliğini yaşatmaya çalışacağız. Herkesin kendi kimliğini koruyarak bir araya geldiğinde nasıl bir lezzet ortaya koyduğunun en iyi örneği aşuredir. Bizim Muharrem ayından dersler çıkarmamız gerekiyor; birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu görmemiz gerekiyor” dedi.

9 BİN AŞURE DAĞITILDI

Etkinlikte vatandaşlara 9 bin porsiyon aşure dağıtıldı. Küçükçekmece Belediyesi’nin aşure ikramına vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Aşure yemek isteyen binlerce kişi dağıtım noktasında uzun bir kuyruk oluşturdu. Ay yıldızlı Türk Bayrağı ve Küçükçekmece Belediyesi logolu aşureler Küçükçekmeceliler tarafından afiyetle yendi.