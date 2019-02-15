Başkan Karaçelik’ten bilimsel çalışmaya destek

İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Tüzin Baycan, Mehmet Ali Yüzer, Başak Demires Özkul, İmge Akçakaya Waite’nin organize ettiği ’Bitirme Projesi’ kapsamında Ortaca ilçesi pilot bölge olarak seçildi.

Bu kapsamda öğretim üyeleri ve öğrencilerden oluşan heyet Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik’i ziyaret ederek bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik; “Köklü bir üniversite olan İstanbul Teknik Üniversitesi’nin bilimsel bir çalışma için bölgemizi tercih etmesi bizler için son derece önemlidir. Çalışmalar için bilgi, birikim ve deneyimlerimizi paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. Değerli öğretim üyesi arkadaşlarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ederim.” dedi.

Bölgede bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Tüzin Baycan ise şunları söyledi; “10-13’ta Ortaca’da kapsamlı bir çalışma yaptık. Proje kapsamında Ortaca ilçesini planlamak üzere bulunduğumuz bölgedeki çalışmalarda misafirperverlikleri için Hasan Karaçelik’e teşekkür ederiz.”