0553 313 94 23

Başkan Karaçelik, Dalyan barınağında incelemelerde bulundu

Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, Dalyan Barınağı’nı ziyaret etti.

22 Mart 2019 Cuma 14:58
Başkan Karaçelik, Dalyan barınağında incelemelerde bulundu

Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, Dalyan Barınağı’nı ziyaret etti.


Ziyarette, Başkan Karaçelik, barınak görevlileri ile gönüllülerden oluşan Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği (DOHAKDER) yetkililerinden bilgi aldı.


Doğadaki her canlının yaşam hakkına saygı duyulması gerektiğini vurgulayan Karaçelik; “Sokak hayvanı diye kim bir zavallıya eziyet ederse karşına önce ben dikilirim. Bu canlar bize emanet. Bizim de can dostlarımız. Boğazımızdan geçen her lokmada onlarında hakkı var” diye konuştu.


Dalyan Barınağı’nın bir kamulaştırma sorunu olduğundan bahseden Başkan Karaçelik; “İnşallah o sorunu çözeceğiz ve burayı daha geniş bir alanda daha verimli hale getireceğiz. Barınağımıza belediye olarak şu anda veteriner hekim, teknisyen ve görevli arkadaşlarımız ile 24 saat hizmet veriyoruz. Mama ve ilaç desteği veriyoruz. Bu barınağı daha iyi şartlara taşıyacağım. Söz veriyorum’’ dedi.


DOHAKDER yetkililerinin hazırladığı sözleşmeyi imzalayan Karaçelik, dernek gönüllülerinin yaptıkları çalışmalardan övgüyle bahsederek, teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 14:58
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya ABD Büyükelçisi Garber'den ziyaret
    1. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya ABD..
    2. Erdoğan, Aselsan Konya Silah..
    3. Merkez, 1 hafta vadeli repo..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizler..
    5. Mesut Üner, “Buradaki bütün köylere..
    6. Aranan şahıs ölü bulundu
    7. Öldürülen milletvekilinin eşi: Terörün..
    8. IKBY, feribot faciasından dolayı yas..
    9. Edremit’te ‘Gençler Futbol Turnuvası’..
    10. ANFAŞ Spor Turkey Fuarı açıldı
    11. Bozkurt ve Bakıcı, Deryalaklılar..
    12. Yeni Zelanda’da katledilen Müslümanlar..
    13. Binali Yıldırım, “İmamoğlu’nun..
    14. Beyazıt’taki otobüs kazasının şoförü..
    15. Muhittin Ataman: Batı, doğrudan..
    16. 1 Nisan öncesi kritik 'kış lastiği'..
    17. TCMB: "Finansal piyasalarda yaşanan..
    18. Avrupa otomotiv pazarı Şubat’ta azaldı
    19. Kayıp kahveci cinayete kurban gitmiş
    20. TOGEM-DER "Cemre Çarşısı" etkinliği
    21. Bitlis’te ‘Yerli ve Milli Gençlik’..
    22. Tepeyi park yapmak için çalışıyorlar
    23. Şehirlerarası Otobüs Terminalinde..
    24. AK Parti'nin Konya Mitingi
    25. FETÖ'nün suikast timine verilen ceza..
    26. Mahkemede büyük küstahlık! Şerefsiz,..
    27. Başkan Memduh Büyükkılıç: "Akçakaya..
    28. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Erdoğan'a..
    29. Malatya Ovası gelin gibi süslendi
    30. "Kur'an ile sünnet arasına mesafe..
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde