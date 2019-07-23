0553 313 94 23

Başkan Karabacak 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

23 Temmuz 2019 Salı 15:45
Başkan Karabacak 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Karabacak mesajında, “Toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri temel görev sayan, halkın doğru ve tarafsız haber alma ihtiyacını karşılayan basın kuruluşları demokrasinin güçlenmesine büyük katkı sağlamaktadır” dedi.


Açıklamada, “Basında sansürün kaldırılışının 111. yıldönümünde tüm basın camiasının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını tebrik ediyorum. Kamuoyunun bilgilendirilmesinde çok önemli bir görev üstlenen basın kuruluşlarımız ve bu kuruluşlarda görev yapan gazetecilerimize gerek yerel, gerekse ulusal anlamda doğru ve güvenilir bilgiler ışığında kamuoyunun aydınlatılmasını sağladıkları için teşekkür ediyorum. Hiç kuşku yok ki hürriyet ve demokrasi mücadelesi veren aziz milletimizin bu yolda aldığı mesafenin en büyük destekçisi yine basınımız olmuştur. 15 Temmuz’da milli irade ve demokrasimize kast eden hainlere karşı basınımızın verdiği mücadele ise her türlü takdirin üzerindedir. Bu duygu ve düşüncelerle basında sansürün kaldırılışının yıldönümü olarak da kutlanan 24 Temmuz Gazeteciler Günü ve Basın Bayramı’nı kutluyor, görevlerini yaparken hayatını kaybeden değerli basın mensuplarımızı rahmetle anıyor, Esnaf Teşkilatımız adına basın camiamızın tüm mensuplarına selam ve sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 15:45
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gaziantep’te spor tesisi atağı
    1. Gaziantep’te spor tesisi atağı
    2. Rusya'dan çok sert tepki! Bizden silah..
    3. OGM Ormanspor, Cevher Özer'i kadrosuna..
    4. Kilis’te 6 ayda 65 bin kişi kitap okudu
    5. Rusya'da çocuk kampında facia! 4 çocuk..
    6. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi..
    7. Elektrik çarpması sonucu yaralanan..
    8. Gazeteciler Derneğinden 24 Temmuz..
    9. Uzmandan önemli açıklama! ‘Stressiz..
    10. 1’i ağır 2 kişinin yaralandığı kazanın..
    11. Suriyelilerin kayıtlı illere geri..
    12. İspanya'da sol azınlık hükümeti ilk..
    13. MSB: "Türk ve Amerikan askeri..
    14. Alacak meselesi yüzünden 25 yaşındaki..
    15. "Güvenli Bölge" tesisi çalışmalarına..
    16. Şuhut’ta çiçekler açıyor
    17. "Bana çay ver" deyince silahını..
    18. Almanya’da camiye yapılan bomba ihbarı..
    19. Boş sulama havuzuna düşen adam..
    20. FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına..
    21. Büyükşehirden ’dolandırıcılık’ uyarısı
    22. Kulak sağlığı için havuz ve denizde..
    23. Erzurum'da korkunç yangın! 8 saat..
    24. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    25. Dışişleri Bakanlığından İsrail'e kınama
    26. "Şirketlerin alacaklarına karşılık..
    27. Kaytazdere’de Yelkenciler Şov Yaptı
    28. Başakşehir'de korkutan yangın!
    29. Güvenli bölge oluşturmak için..
    30. Eleşkirt Kaymakamlığı özel idare..
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi