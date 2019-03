Başkan Karabacak 15 yıllık projelerini anlattı

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak "15 Yıllık Hizmet ve Eser Sunumu" programında ilçeye kazandırdığı hizmetleri anlatıp Darıcalılarla vedalaştı.

Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezinde düzenlenen "15 Yıllık Hizmet ve Eser Sunumu" programına AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, meclis üyeleri, birim müdürleri, muhtarlar, STK başkanları ve vatandaşlar katıldılar.

AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, 15 yıl boyunca ilçeye kazandırdığı hizmetlerden dolayı Başkan Karabacak ve ekibine teşekkür ederek, “Son 15 yıllık süreçte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde hükümetimiz ülkemize sayısız hizmetler kazandırırken, yerelde de Şükrü Başkanımız ilçemizin çehresini değiştiren bir çok önemli projeye imza attı. Ben Ak Parti adına kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşantısında kendisine başarılar diliyorum” dedi.

15 yıllık eserler sinevizyonla anlatıldı

15 Yıllık Hizmet ve Eser Sunumu" programında Başkan Karabacak’ın ilçeye kazandırdığı hizmetler sinevizyon eşliğinde anlatılırken, vatandaşların alkışları eşliğinde sahneye gelen Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, görev yaptığı sürece her daim desteklerini sunan ilçe halkına teşekkür etti. Başkan Karabacak, “15 yıllık süreçte yaptığımız hizmetlerle Darıca’nın çehresini değiştirdik. Sadece yapısal anlamda eserlerle değil, her zaman halkımızın içinde olarak, onların dertleriyle dertlendik, sevinçleriyle mutlu olduk. Gönüllerde hoş bir seda bırakabildiysek ne mutlu bize.Hz. Mevlana’nın “Gönlünü Vermezsen Gönül Bulamazsın” sözünü kendimize şiar edinerek her zaman vatandaşlarımızın yanında olduk, düğün, cenaze, asker eğlencesi gibi acı tatlı günlerinde onlarla hüzünlendik, onlarla birlikte gülüp eğlendik. 15 yıllık süreçte hem ülkemizde hem Darıca’da önemli projeler hayata geçti. Bundan sonra da bayrağı bizden alan arkadaşımız kaldığımız yerden devam ederek Darıca’mıza en güzel şekilde hizmet etmeye devam edecektir” dedi.

Helallik aldı

Başkan Karabacak, konuşmasının sonunda vatandaşlardan helallik isteyerek, “15 yıl boyunca istemeden de olsa kırdığımız, üzdüğümüz vatandaşlarımız olabilir, ben buradan herkese hakkımı helal ediyorum, sizlerden de hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Biz yine burada olacağız, Darıca’da yaşamaya devam edeceğiz. Acı tatlı günlerinizde aranızda olmaya devam edeceğim ” diye konuştu.

Dernek ve STK’lar çiçek ve plaket verdi

Programın sonunda ilçedeki dernek, sivil toplum kuruluşları ve bilgi evleri aile yönetimleri hizmetlerinden dolayı Başkan Karabacak’a teşekkür ederek çiçek ve plaket takdim ederken, vatandaşlar günün anısına Başkan Karabacak’la bol bol hatıra fotoğrafı çekildiler.