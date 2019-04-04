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Başkan Kara üçüncü döneme dualarla başladı

Cumhur İttifakı’ndan Osmaniye Belediye Başkanlığı’na seçilen MHP’li Kadir Kara, üçüncü dönemine dualarla başladı.

04 Nisan 2019 Perşembe 15:32
Başkan Kara üçüncü döneme dualarla başladı

Cumhur İttifakı’ndan Osmaniye Belediye Başkanlığı’na seçilen MHP’li Kadir Kara, üçüncü dönemine dualarla başladı.


Mazbatasını teslim aldıktan sonra belediye binasına gelen Başkan Kara’yı, belediye personeli ve vatandaşlar alkışlarla karşıladı. Belediye hizmet binası önünde Kuran-ı Kerim okundu ve dualar edildi.


Karşılama sırasında bir konuşma yapan Kadir Kara,”Cenab -ıAllah’ın izni ve hemşerilerimizin desteği ile Osmaniye siyasi tarihinde bir ilki başarmış ve üst üste üçüncü kez belediye başkanlığını kazanmış olduk. Bize oy veren vermeyen tüm hemşerilerime en kalbi duygularımla teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, liderim Devlet Bahçeli’nin şahsımıza duydukları güveni boşa çıkarmadığımız için mutlu ve gururluyum. Her ikisine de sonsuz minnet ve saygılarımı sunuyorum. Yine Cumhur İttifakında yer alan, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti teşkilatlarının başta, milletvekilleri ve her kademedeki değerli yöneticilerine, gece-gündüz demeden kapı kapı gezerek, gönülleri kazanarak bizi bu hizmet makamına bir kez daha taşıdıkları için teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun.


Bir kez daha, sevdamızın, yüreğimiz ortasında olan, hayallerimizin kenti Osmaniye’ye hizmet etme fırsatını elde etmekten onurlu ve gururluyum. Artık seçim bitti, birlikte yeni Osmaniye’yi hep birlikte oluşturacağız, sağolun, varolun” dedi.


Kesilen kurbanın ardından alkışlarla makam odasına geçen Başkan Kara, burada tebrikleri kabul etti.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 15:32
  1. doğa

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