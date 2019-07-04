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Başkan Kanar’dan Paşalar kazısına tam destek

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Paşalar Mahallesi’ndeki Paşalar kazı alanında gerçekleştirilen ‘Doğal Mirasımızdan Evrensel Değerlere’ adlı proje kapsamında eğitim alan Bilim ve Sanat Merkezi eğretmenlerini ziyaret etti.

04 Temmuz 2019 Perşembe 14:52
Başkan Kanar’dan Paşalar kazısına tam destek

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Paşalar Mahallesi’ndeki Paşalar kazı alanında gerçekleştirilen ‘Doğal Mirasımızdan Evrensel Değerlere’ adlı proje kapsamında eğitim alan Bilim ve Sanat Merkezi eğretmenlerini ziyaret etti.


Ankara Üniversitesi Antropoloji, Paleontoloji Profesörü Dr. Berna Alpagut, Belediye Başkanı Mehmet Kanar’a, Paşalar’a özgü bir fil türü olan (Gomphotherium Pasalerensis) hakkında bilgi verdi. 15 milyon yaşındaki filin Paşalar’a mahsus bir fil türü olduğunu ifade eden Prof. Dr. Alpagut, 1965 yılında orman yolu açılırken farkına varılan fosil yatağının kazı çalışmalarını 1983 yılında başlattıklarını ve Anadolu’nun milyonlarca yıllık tarihine ışık tuttuğunu söyledi.


Başkan Kanar, bulunan fosilleri ve kazı alanını inceledi, ardından “Doğal Mirasımızdan Evrensel Değerlere” adlı projeyi yürüten bilim ve sanat öğretmeni Elif Akpınar’a plaket takdim etti.


Mehmet Kanar, 15 milyon yıllık tarihe ışık tutan Paşalar kazısının tanıtılması ve desteklenmesi konusunda belediye olarak geçmişte olduğu gibi şimdi de desteklerini sürdüreceklerini söyledi.


Türkiye’nin dört bir tarafından gelen 30 Bilim ve Sanat Merkezi sınıf öğretmeni ilk kez kazı tecrübesi yaşadı.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 14:52
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