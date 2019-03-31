Başkan Kamil Saraçoğlu oyunu kullandı Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Emine Arıoğulu İlkokulu’nda kullandı.

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Emine Arıoğulu İlkokulu’nda kullandı.

Annesi Şükriye Saraçoğlu ve eşi Aysel Saraçoğlu ile birlikte Emine Arıoğulu İlkokulunda Mahalli İdareler Genel Seçimleri sebebiyle 1267 No’lu sandıkta oyunu kullanan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, oy vermek için sırada bekleyen hemşehrileriyle tokalaşarak, sandık seçim görevlilerine kolaylıklar diledi.

Oy verme işleminin ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, seçimlerin Kütahya ve Türkiye’ye hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

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