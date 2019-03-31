0553 313 94 23

Başkan Kamil Saraçoğlu oyunu kullandı

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Emine Arıoğulu İlkokulu’nda kullandı.

31 Mart 2019 Pazar 13:16
Başkan Kamil Saraçoğlu oyunu kullandı

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Emine Arıoğulu İlkokulu’nda kullandı.


Annesi Şükriye Saraçoğlu ve eşi Aysel Saraçoğlu ile birlikte Emine Arıoğulu İlkokulunda Mahalli İdareler Genel Seçimleri sebebiyle 1267 No’lu sandıkta oyunu kullanan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, oy vermek için sırada bekleyen hemşehrileriyle tokalaşarak, sandık seçim görevlilerine kolaylıklar diledi.


Oy verme işleminin ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, seçimlerin Kütahya ve Türkiye’ye hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 13:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Malatya'daki seçim kavgası) Türkiye'nin her tarafındaki kardeşlerimiz, vatandaşlarımız, lütfen bu şekilde, böyle çatışma çıkaracak kavga ya da benzeri olaylara sebebiyet verecek olaylardan uzak duralım. Herhangi bir şekilde
    1. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:..
    2. Kadıköy'de muhtar adayları yakınları..
    3. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:..
    4. Beşparmak Kahramanından birlik mesajı
    5. Kaymakam Pişkin ve Başkan Şahin oyunu..
    6. 'Dedelerin dedesi', 105 yaşında oy..
    7. Oy kullanmak için sıra beklerken kalp..
    8. Denizli’de 5 büyüklüğünde deprem
    9. Aksaray’a şehit ateşi düştü
    10. Başakşehir’de ‘Engelsiz’ seçim
    11. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:..
    12. AFAD:"Denizli, Acıpayam’da 4,9..
    13. Bekçiler ilk kez yerel seçimlerde..
    14. Denizli'de 4,9 büyüklüğünde deprem
    15. Ortaca’da adaylar oylarını kullandı
    16. Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan..
    17. Adana'da okul bahçesinde tekme tokat..
    18. FETÖ’cü karı-koca havalimanında sahte..
    19. Kuşadası’nda oy kullanan soluğu..
    20. Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir..
    21. Cumhur İttifakı Büyükşehir Adayı Yücel..
    22. Almanya’da işsizlerin yarısı yabancı..
    23. Karate Milli Takımı'ndan Avrupa'da tam..
    24. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı..
    25. Sandık başında kalp krizi geçiren..
    26. Türkiye’nin en yaşlı kadını..
    27. Gaziosmanpaşa seçim sonuçları 2019 |..
    28. Görme engelli dernek başkanına..
    29. AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan..
    30. Fatma Girik hasta yatağından kalkıp oy..
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin