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Başkan Kamil Saraçoğlu, oda başkanlarıyla bir araya geldi

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya Esnaf ve Sanatkarları Odası Birliği’nde oda başkanları ile bir araya geldi.

05 Mart 2019 Salı 12:31
Başkan Kamil Saraçoğlu, oda başkanlarıyla bir araya geldi

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya Esnaf ve Sanatkarları Odası Birliği’nde oda başkanları ile bir araya geldi.


Kahvaltı programında oda başkanları ile bir araya gelen Saraçoğlu, Kütahya Belediyesi olarak her zaman çözüm odaklı olarak çalışmaya gayret ettiklerini söyledi.


Kütahya Belediyesi olarak her zaman yasalar çerçevesinde halkın olduğu gibi esnafların da yanında olduklarını dile getiren Başkan Saraçoğlu, "Esnaf odalarımızla düzenli olarak bir araya gelerek istişarelerde bulunuyor ve ortak noktada buluşmaya gayret ediyoruz. Şehrimizdeki bütün sorunları en az seviyeye düşürmek için ekibimiz ile birlikte çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Kütahya’da yaşayan herkesin yasalar çerçevesinde yönetimde fikirleriyle yer almasını istiyor ve önemsiyoruz. Sorunların üstesinden hep birlikte geliyoruz. Bu kapsamda sizlerin fikirleri bizim için çok değerli. Hep birlikte el ele vererek Kütahya’mızı, daha modern ve daha güzel bir şehir haline getirebiliriz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun" şeklinde konuştu.


Daha sonra Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya Esnaf ve Sanatkarları Odası Birliği Başkanı İbrahim Yiğit’i ziyaret etti.


Ziyarette Kütahya Esnaf ve Sanatkarları Odası Birliği Başkanı İbrahim Yiğit, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’na günün anısına hediye taktim etti.


Programa Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Arık, Fatih Gölgeli, Ali İhsan Ertaş, Kütahya Esnaf ve Sanatkarları Odası Birliği Başkanı İbrahim Yiğit ile Kütahya Bakkallar Esnaf Odası, Kütahya Tuhafiyeciler Yüncüler Züccaciyeciler ve Manifaturacılar Esnaf Odası, Kütahya İşportacılar Esnaf Odası, Kütahya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Kütahya Madeni Eşya Sanatkarları Esnaf Odası, Kütahya İnşaat Sanatkarları Esnaf Odası, Kütahya Fotoğrafçılar Çiniciler ve El Sanatları Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Kütahya Lokantacılar Esnaf Odası, Kütahya Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Kütahya Sebzeciler ve Pazar Yerleri Esnaf Odası, Kütahya Elektrik ve Elektronik Teknisyenleri Esnaf Odası, Kütahya Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Kütahya Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanları katıldı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 12:31
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