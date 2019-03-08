Başkan Kamil Saraçoğlu: "Kadın, ailenin temelidir"

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle belediyesi personeli ile kahvaltıda bir araya geldi.

Kadınların hayatımızdaki yerine ve önemine değinerek tüm kadınların gününü kutlayan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Bizim medeniyetimizde kadın hem toplumun hem de toplumun çekirdeği olan ailelerin temelidir. Bir anne olarak, bir eş olarak ya da bir evlat olarak kadın evini çekip çevirdiği kadar toplumu şekillendiren, toplumu dönüştüren ve ülkeye istikamet çizen bir varlıktır. En büyük destek kaynağımız, ülkemiz ve şehrimize başarıları, hizmetleri ile değer katan, geleceğimize yönelik tehditler karşısında dimdik duran, hepimizin ilk öğretmeni, ‘anne’ vasfıyla insan yetiştirme sanatının yıldızı, cesur ve özgüvenli kadınlarımız, hayatın içinde daha fazla yer aldıklarında yarınlarımız daha güzel ve daha umut dolu olacaktır. Yaşamımızın doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren yine siz kadınlarımızdır. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehitlerimizin emanetleri olmak üzere tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü içtenlikle kutlarım" dedi.

Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle düzenlenen kahvaltı programının sona ermesiyle birlikte Başkan Saraçoğlu, belediye personellerinin Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayıp, günün anısına karanfil hediye etti.