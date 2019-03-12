0553 313 94 23

Başkan Kamil Saraçoğlu: "Bu dava hiçbir zaman bitmeyecek"

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Belediye başkanlığı görevimde 5 yıl boyunca asla AK Parti’nin, bizim davamızın insanının başını öne eğdirecek çalışmalar yapmadan, başını dik tutabilecek çalışmalarla hizmet etmeye gayret gösterdik" dedi.

12 Mart 2019 Salı 19:03
Başkan Kamil Saraçoğlu: "Bu dava hiçbir zaman bitmeyecek"

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Belediye başkanlığı görevimde 5 yıl boyunca asla AK Parti’nin, bizim davamızın insanının başını öne eğdirecek çalışmalar yapmadan, başını dik tutabilecek çalışmalarla hizmet etmeye gayret gösterdik" dedi.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın da katıldığı toplantıda konuşan Başkan Saraçoğlu, 31 Mart Yerel Seçimleri’nin önemine dikkat çekti.


Başkan Kamil Saraçoğlu: "AK Parti kurulduğundan bugüne kadar 2001 tarihinde aktif siyaset hayatımıza başladık ve o günden bugüne kadar çok değişik görevlerde bu davaya, bu millete hizmet etme gayreti içinde olduk. Belediye başkanlığı görevimde 5 yıl boyunca asla AK Parti’nin, bizim davamızın insanının başını öne eğdirecek çalışmalar yapmadan, başını dik tutabilecek çalışmalarla hizmet etmeye gayret gösterdik. Bu süreç içinde hiç kimseye küskünlüğümüz olmadı. Bu bir görevdir. Önümüzde önemli bir seçim var. Her seçim önemli ama bu seçim çok farklı bir konuma doğru kayıyor ve bu seçimi almak hepimizin görevi. Biz 31 Mart seçimlerinde görevimizi başka bir partiye teslim etmek istemiyoruz, yine kendi partimizin adayına teslim etmek istiyoruz. Gençlik kollarıyla, kadın kollarıyla, mahalle temsilcilerimizle beraber kapı kapı dolaşmamız lazım, esnafları ziyaret etmemiz lazım, onların gönüllerini almamız lazım. 31 Mart’a kadar gücümüz neyse, imkanımız neyse onu sahaya yansıtmamız lazım. 31 Mart’tan sonra farklı sonuçlar çıktıktan sonra belki bir gün sevinenler olur ama 5 yıl boyunca hepimiz sıkıntı çekeriz. Seçilen arkadaşımıza da hangi konuda yardım, destek istiyorsa yardımcı olmaya hazırız. Bu dava hiçbir zaman bitmeyecek, biz her zaman her göreve hazırız. Bu davaya bağlılığımız sürüyor" şeklinde konuştu. (EFE-)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 19:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mescid-i Aksa'da gerginlik devam ediyor
    1. Mescid-i Aksa'da gerginlik devam ediyor
    2. Kırşehir'de ele geçirildi! İbranice..
    3. Numan Kurtulmuş: “İstiklal Marşı,..
    4. “Uçaklar seyahat için fazla karmaşık..
    5. Denizli'ye getirilen uyuşturucuyu..
    6. Boeing 737 MAX 8 uçaklarının..
    7. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da
    8. Medel’in tokadı Şili’de manşetlerde
    9. İngiltere açıkladı: Bu gece..
    10. MHP'nin Kırıkkale mitingi
    11. "Amacımız gençlerimizi geleceğe daha..
    12. Beşiktaş'a kötü haber! Sözleşmesini..
    13. İstanbul'da trafik durma noktasına..
    14. THY’de filosundaki Boeing 737 Max’ları..
    15. Kontrolden çıkan tır aydınlatma..
    16. Malatya'da bir şahıs, iş yerine..
    17. ABD teslim etti! Yunanistan'a 70..
    18. Yazılı mutabakat sağlandı! ABD resmen..
    19. Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı:..
    20. Venezuela'dan ABD'li diplomatlara 72..
    21. Boeing'e ait iki tip uçağın uçuşunun..
    22. "Giresun’da hedef 2019 yılında 6 bin..
    23. FETÖ’nün TUSKON davasında 2 sanığa..
    24. Bakan Kasapoğlu: “Siz emredin biz..
    25. Kuruluşundan bu yana Turkcell’i..
    26. FETÖ'nün emniyet imamına 8 yıl 9 ay..
    27. Küçük Hasan’ın duygulandıran bayrak..
    28. Tutuklu ve kaçak Katalan..
    29. Yunanistan'dan Türkiye açıklaması:..
    30. Yunus Emre Enstitüsü'nden El-Ezher'e..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü