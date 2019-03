Başkan Kamil Saraçoğlu: "Bu dava hiçbir zaman bitmeyecek"

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Belediye başkanlığı görevimde 5 yıl boyunca asla AK Parti’nin, bizim davamızın insanının başını öne eğdirecek çalışmalar yapmadan, başını dik tutabilecek çalışmalarla hizmet etmeye gayret gösterdik" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın da katıldığı toplantıda konuşan Başkan Saraçoğlu, 31 Mart Yerel Seçimleri’nin önemine dikkat çekti.

Başkan Kamil Saraçoğlu: "AK Parti kurulduğundan bugüne kadar 2001 tarihinde aktif siyaset hayatımıza başladık ve o günden bugüne kadar çok değişik görevlerde bu davaya, bu millete hizmet etme gayreti içinde olduk. Belediye başkanlığı görevimde 5 yıl boyunca asla AK Parti’nin, bizim davamızın insanının başını öne eğdirecek çalışmalar yapmadan, başını dik tutabilecek çalışmalarla hizmet etmeye gayret gösterdik. Bu süreç içinde hiç kimseye küskünlüğümüz olmadı. Bu bir görevdir. Önümüzde önemli bir seçim var. Her seçim önemli ama bu seçim çok farklı bir konuma doğru kayıyor ve bu seçimi almak hepimizin görevi. Biz 31 Mart seçimlerinde görevimizi başka bir partiye teslim etmek istemiyoruz, yine kendi partimizin adayına teslim etmek istiyoruz. Gençlik kollarıyla, kadın kollarıyla, mahalle temsilcilerimizle beraber kapı kapı dolaşmamız lazım, esnafları ziyaret etmemiz lazım, onların gönüllerini almamız lazım. 31 Mart’a kadar gücümüz neyse, imkanımız neyse onu sahaya yansıtmamız lazım. 31 Mart’tan sonra farklı sonuçlar çıktıktan sonra belki bir gün sevinenler olur ama 5 yıl boyunca hepimiz sıkıntı çekeriz. Seçilen arkadaşımıza da hangi konuda yardım, destek istiyorsa yardımcı olmaya hazırız. Bu dava hiçbir zaman bitmeyecek, biz her zaman her göreve hazırız. Bu davaya bağlılığımız sürüyor" şeklinde konuştu. (EFE-)