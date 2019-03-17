Başkan Kalkan: "4 yıllık refakat döneminde Kayseri’de üyelerimize hep birlikte hizmet edeceğiz"

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube İşyeri Temsilcileri Eğitimi ve İstişare Toplantısı yapıldı.

Kentte bulunan bir otelde ilçe milli eğitim müdürleri, şube müdürleri, 600 işyeri temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Genel Başkan Yardımcısı Atilla Olçum’un katılımıyla yapıldı. Kuranı Kerim tilavetinin ardından toplantının açılış konuşmasını yapan Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan 4 yıllık süre içerisinde üyelere hizmet edeceklerini ifade ederek üyelerin özlük ve özgürlük mücadelesinde önemli çalışmalar yaptıklarını vurguladı. Başkan Kalkan; "17 Kasım’da Kayseri’de seçimimizi yaptık, seçim sonucu bize önemli sorumluluklar yüklemiştir. Üyelerimiz kurumsal çalışmalara, kardeşliğe, vefaya ve birliğe oy vermişlerdir. Genel başkanımızın ifadesiyle ’rekabet dönemi bitmiş ve artık refakat dönemi başlamıştır’. 4 yıllık refakat döneminde Kayseri’de üyelerimize hep birlikte hizmet edeceğiz inşallah. Üyelerimizin özlük ve özgürlük mücadelesinde önemli çalışmalar yapmaktayız. Sendikamız, ülkemizin ve şehrimizin gündemine dair yönlendirici ve ufuk açıcı çalışmalar yapmaktadır. Amacımız 10 bin üyemizin hepsine ulaşmaktır. Bu bağlamda sizler bizim okullarımızda, iş yerlerimiz de gözümüz, kulağımız, uç beynimiz ve her şeyimizsiniz. İletişim çağının tam imkanlarını kullanarak sağlıklı iletişim kanallarıyla her daim üyelerimizin yanında olmayı özellikle iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmak için büyük gayret sarfediyoruz" diye konuştu.

"15 Mayıs’a kadar üye sözü almak istiyorum"

"Sizler bizim gözümüzde mücadelenin mihenk taşlarısınız, sendikayı birlikte yöneteceğiz, istişare mekanizmasını her daim var tutacağız" diyen Başkan Kalkan konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Büyük Eğitim Bir Sen’in onurlu üyeleri olarak ülkemize ve sendikamıza hizmet etmeye gayret edeceğiz ve çalışacağız. Üyesinin ve ülkesinin sorunlarına duyarlı hedefi ve çalışmaları ile tutarlı bir sendika olarak nerede bir gözyaşı ve nerede bir feryat varsa oraya kulak kabartıyor el uzatıyor insan ve İslam olmanın gereğini yerine getiriyoruz. 15 Mayıs bizim için çok önemli. Sayıların sayıldığı, yetkinin belirlendiği, 2006’dan beri Kayseri’de yetkili sendikayız. 2011 den beri ise gene yetkili sendikayız. Yetkili olmak sendikacılıkta çok önemli, yetkili iseniz masada sizin gündeminiz konuşuluyor. Kazanımlarımıza bakıldığı zaman kesintisiz eğitimin 4+4 ‘e geri getirilmesi, baş örtüsü yasağı, Cuma namazında izin gibi bir çok kazanılan imza attık. İnşallah bundan sonra da sizinle birlikte bir çok kazanıma imza atacağız. Bu süreçte yetki konusunda bir sıkıntı yok ama Kayseri’de 3 bin 500 civarında ulaşamadığımız ve sendikamıza üye yapamadığımız, düşüncesi bizim gibi olan arkadaşlarımız var. ’Sendika ne işe yarar’ düşüncesinde olan arkadaşlarımıza 15 Mayıs mütabakat metninden önce hepimize görev düşüyor. Burada yaklaşık 400 kişi oluyoruz, 400 tane iş yeri temsilcimiz. 15 Mayıs mutabakatına kadar yani bir buçuk ay süre var her biriniz birer üye yazarsa sayımız daha da artacak inşallah. 2020-2021 yılının toplu sözleşme masası biliyorsunuz Ağustos ayında kurulacak. Orada genel merkezimiz bizleri daha güçlü temsil etmek için mutlak suretle illerimiz de üye yazımının devam etmesi gerekiyor. Bundan dolayı 15 Mayısa kadar sizlerden birer tane üye sözü almak istiyorum."

Başkan Kalkan konuşmasında 31 Mart seçimlerine de değinerek, sendika olarak istikrardan yana olduklarını kaydetti.