0553 313 94 23

Başkan Kalın’ın mahalle ziyaretleri sürüyor

Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, seçim çalışmaları kapsamında Karaören ve Sancar mahallelerini ziyaret etti.

25 Mart 2019 Pazartesi 18:31
Başkan Kalın’ın mahalle ziyaretleri sürüyor

Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, seçim çalışmaları kapsamında Karaören ve Sancar mahallelerini ziyaret etti.


AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay ve AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ile birlikte Karaören Gençlik Buluşmasına katılan Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Yüzlerce Karaörenli tarafından havai fişek gösterileri ve meşaleler ile karşılanan Başkan Kalın hemşehrilerine teşekkür ederek, " Bu aziz coğrafyamızda böyle birbirlik ve beraberlik içerisinde sizlerle olmaktan büyük gurur duyuyorum. Bizlere her zaman destek verdiniz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah 31 Marttan sonrada bu birlik ve beraberliğimiz güçlenerek devam edecek" dedi.


AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay ve AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ise Karaören’de Cumhur İttifakı Belediye Başkanı adayı Hasan Kalın ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhan Sakallı’ya destek istediler. Karaören’in kararını çoktan verdiğini belirten Milletvekili Günay, "Bugün bu atmosferden anlaşılıyor ki Karaören Başkanını çok seviyor. Karaören yine istikrardan yana, devletinden yana, AK Belediyecilikten yana.


Konuşmaların ardından Karaörenlilerin davetini kırmayan Milletvekili Günay, İl Başkanı Çalışkan ve Belediye Başkanı Hasan Kalın hemşehrileriyle birlikçe çiftetelli oynadı. Günün sonunda ise vatandaşlarla birlikte Seyitgazi Belediyesi tarafından restore edilen eski köy okulu ve odasının yanı sıra Karaörenlilerin hizmetine sunulan Pazar yeri ve aşevinde incelemelerde bulunuldu.


Ana diyarı Sancar Mahallesini ziyaret eden Başkan Kalın, hemşehrileri ve akrabaları tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Başkanlarına traktörlerle sürpriz konvoy karşılaması yapan Sancarlılar,"Dik Dur eğilme Sancar Seninle" sloganları ile mahalleyi inletti. 7’den 77’ye sevgi gösterisinde bulunan Sancarlılara teşekkür eden Başkan Kalın, "Bugün burada, ana vatanımda, anamın büyüdüğü bu topraklarda memleketim olan Sancar’ım da böyle coşkuyla karşılanmak beni o kadar mutlu etti ki, mutluluk gözyaşlarımı tutamadım. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim bizim birliğimizi ve dirliğimizi bozmasın inşallah. Rabbim kardeşliğimizi daim etsin, Rabbim bu topraklarda bereketi eksik kılmasın. Sizler var oldukça sizle bir oldukça, kardeşinizde bu aziz hemşerilerine ve aziz kardeşlerine hizmetkar olmaya devam edecek. Bu aziz topraklar da sizlerin duasıyla da inşallah en büyük hizmetleri de getirmek, bu millete de hizmetkâr olmak ancak Sancar’ın evladına yakışır sizlerin evladına yakışır. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.


Konuşmaların ardından Sancarlılar Başkan Kalın’ı çiftetelli oynatmadan bırakmadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 18:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Son dakika İŞKUR alımları 2019
    1. Son dakika İŞKUR alımları 2019
    2. AK Parti'nin Muş mitingi
    3. Skandal bir çağrı yaptı: Onlara..
    4. İP'ten istifa etti! MHP'ye destek..
    5. İşgalci İsrail jetleri Gazze'yi..
    6. Aytemiz Alanyaspor'da Bursaspor maçı..
    7. Çin’de silahlı saldırı! En az 5 kişi..
    8. Bolu'da kaza: 4 yaralı
    9. British Airways uçağı yanlış ülkeye uçtu
    10. Kılıçdaroğlu: “Bizim belediye..
    11. İsrail ordusu abluka altındaki Gazze..
    12. Kamyonetin altında kalan kadın ağır..
    13. Apollonia Mozaik Akademisi’nde..
    14. Baskın yapılan depolarda kaçak nargile..
    15. Başkan Şahin: “Atakum’u gelecekte daha..
    16. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    17. Meteorolojiden "zirai don" uyarısı
    18. Kurusıkıdan gerçek silah yapıyorlardı,..
    19. PKK'lı kadın terörist, cezaevinde..
    20. AK Parti'nin Muş mitingi
    21. Rusya'dan ABD'ye gönderme: Karanlık..
    22. Minibüsün altında kalan yaşlı kadın..
    23. Türk Kızılayı Yemen'de 8 bini aşkın..
    24. İngiltere Başbakanı Theresa May,..
    25. Mansur Yavaş uçtu! Öyle bir oran verdi..
    26. Jandarma’dan kaçak içki operasyonu
    27. Bakan Kurum, Gürpınar'da vatandaşlarla..
    28. Göz tansiyonunda erken tanı önemli
    29. Pence'den "Golan Tepeleri" açıklaması
    30. Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler