0553 313 94 23

Başkan Kalın’a sürpriz karşılama

Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın’ı, ziyaret ettiği Kümbet mahallesi girişinde traktörleriyle konvoy oluşturarak karşılayan gençler, Kalın’ı arabadan iner inmez çiftetelli oynamaya davet etti.

09 Mart 2019 Cumartesi 17:07
Başkan Kalın’a sürpriz karşılama

Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın’ı, ziyaret ettiği Kümbet mahallesi girişinde traktörleriyle konvoy oluşturarak karşılayan gençler, Kalın’ı arabadan iner inmez çiftetelli oynamaya davet etti. Coşkulu bir kalabalık ile birlikte çiftetelli oynayan Başkan Kalın, traktöre binerek konvoyun başına geçti.


Seçim Koordinasyon Merkezi önünde vatandaşlarla selamlaşarak hatırlarını soran Başkan Kalın burada da sevgi ile karşılaştı. Hemşehrileriyle birlikte Kümbet Himmet Baba Türbesi’nde dua ederek, güzel karşılama ve destekleri için teşekkür eden Başkan Kalın "Kümbet Mahallemizde bizi coşku ile karşıladığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kümbetimiz yine devletinin, milletinin yine aziz coğrafyasının yanında olduğunu bir kez daha göstermiştir. Allah bu gençlerimizden ve Kümbetli hemşehrilerimizden razı olsun.Gençlerimiz sabahın erken saatlerinde bizi traktörlerle karşıladılar. Aslında coşkuyla karşıladılar. Baharı daha Mart’ın sonu gelmeden getirdiler. Rabbim onlardan razı olsun. Bahar bizim gönlümüzde her daim var. Sizlerin gönülleri yüzleri güldükçe, inşallah bizim baharımız Marttan sonra değil 12 ay 24 saat olacaktır. Kümbet denince Himmet Baba’nın torunları akla geliyor. Bu aziz coğrafya bu topraklarda Anadolu irfanının mayası olmuştur. Sizler bugün Cumhur İttifakını, Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi yalnız bırakmadığınız için Allah sizden razı olsun. Rabbim 31 Marttan sonra yine hizmetkârlığı bize nasip ederse 5 yıl boyunca gönül kapılarımızı nasıl Kümbetli hemşehrilerimize ve tüm hemşehrilerimize açtıysak 31 Mart’tan sonrada sonra da bu kapı yüzde yüze açık olacak. Rabbim kardeşliğimizi bozmasın. Rabbim bu topraklardan birliği, bereketi eksik etmesin inşallah" diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 17:07
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "PKK'lılara yaşam tüneli açacaklar"
    1. "PKK'lılara yaşam tüneli açacaklar"
    2. Basketbolda maçın ardından
    3. Sığırcık kuşlarından gün batımında..
    4. Voleybol: Efeler Ligi
    5. Eski Bakan Eroğlu memleketi Şuhut’ta
    6. Sivil toplumda kadının yeri anlatıldı
    7. Erdoğan: "Diyarbakır'ın tek ihtiyacı,..
    8. Yolları açmak için 5 metrelik karla..
    9. Orhan Kaynak: “İnşallah bundan sonra..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Diyarbakır..
    11. "CHP gibi 'Oy yoksa hizmet de yok'..
    12. Hakkari'de Cumhurbaşkanı Erdoğan..
    13. TBMM Başkanı Şentop'tan esnaf ziyareti
    14. HDP mitinginde 'Ölürüm Türkiyem' sesleri
    15. "Belediye başkanlıklarına gelecek..
    16. Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin..
    17. Fenerbahçeli taraftarlar yerlerini..
    18. Kemal Kılıç: “Çok stratejik bir maç..
    19. Bilecikspor kendi evinde..
    20. Bolu'da, 50 kadın aynı anda "şeker..
    21. Bursa Gazeteciler Cemiyetinden AA..
    22. Bakan Zümrüt Selçuk: “2019 yılı,..
    23. Milli Rallici’den Sarıkamış’ta..
    24. SANKO Üniversitesi Yavuzeli ilçesinde..
    25. Beden eğitimi dersinde hayatını..
    26. Bakan açıkladı: Yüzde 30 daha fazla..
    27. ’Koşu Yolu ve Hayat Parkuru’na coşkulu..
    28. Yunus polislerinden kanser çocuğa..
    29. Bakan Varank: "Bölgemizde istismar..
    30. Anneler Derneğinden kadınlar gününde..
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı