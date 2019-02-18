Başkan Kale: "İlçemiz özlemle beklediği doğalgaza en kısa sürede kavuşacak"

Konya’nın Cihanbeyli İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kale, doğalgaz yatırımının gelmesi için çalışmaların bütün hızıyla sürdüğünü belirterek, "İlçemiz özlemle beklediği doğalgaza en kısa sürede kavuşacak” dedi.

Cihanbeyli ilçesi doğalgaz yatırımıyla ilgili önemli bir mesafe kat etti. Geçtiğimiz Cuma günü Konya Büyükşehir Belediyesinde alınan kararın ardından Cihanbeyli Belediye Meclisi de olağanüstü toplandı. Mehmet Kale başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, doğalgaz süreci hakkında bilgi verilerek gelinen son aşama anlatıldı. Meclis toplantısında doğalgaz yatırımı maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Cihanbeyli’nin en kısa sürede doğalgaza kavuşacağını belirten Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ile yürütülen yoğun görüşmeler çerçevesinde konuyu geçtiğimiz hafta Büyükşehir Belediye Meclis toplantısı gündemine taşıdıklarını belirtti. İlgili maddenin Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy birliği ile kabul edildiğini ifade eden Kale, “Bu çerçevede Konya Büyükşehir Belediyemiz, kendi uhdesinde olan yollarda doğalgaz hattının geçmesiyle ilgili gereken çalışmayı yapacak” dedi.

Büyükşehir’de alınan kararın ardından Cihanbeyli Belediye Meclisi’ni olağanüstü toplantıya çağırdıklarını ve konuyu görüştüklerini anlatan Başkan Kale, “Meclis toplantımızda oy birliği ile alınan karar neticesinde yatırımla ilgili önemli bir aşamayı daha geçtik. İlçemize hayırlı olsun. Biz halkımıza verdiğimiz tüm sözleri yerine getirdik ve getirmeye devam ediyoruz. Çabamız, gece gündüz demeden çalışmamız ve tek derdimiz Cihanbeyli’nin gönlü güzel insanlarına daha iyi hizmet vermek içindir. Laf değil iş üretiyoruz” diye konuştu.