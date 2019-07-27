0553 313 94 23

Başkan Kalaycı: “Yeşil bir Karaman için çalışıyoruz”

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, park ve bahçeler müdürlüğünce şehrin farklı bölgelerinde gerçekleşen çalışmaları yerinde inceledi.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 16:49
Başkan Kalaycı: “Yeşil bir Karaman için çalışıyoruz”

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, park ve bahçeler müdürlüğünce şehrin farklı bölgelerinde gerçekleşen çalışmaları yerinde inceledi.


Çalışmaların belirlenen plan çerçevesinde gerçekleştiğini söyleyen Başkan Kalaycı, “Yeşil bir Karaman için ekiplerimiz gece-gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil alanları korumakla birlikte yeşil alan miktarını artırma çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki süreçte vatandaşlarımızın huzur içinde dinlenebileceği,ailesiyle birlikte vakit geçirebileceği yeni mekânlar oluşturacağız. Yemyeşil bir Karaman’ı inşallah hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 16:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tüm dünya alarma geçti! İran resmen açıkladı: Füzeyi ateşledik
    1. Tüm dünya alarma geçti! İran resmen..
    2. Kale Grubu 62. yılında 141 çocuğu..
    3. HAK İŞ Mardin şubesi işçilerle eyleme..
    4. Karın ağrısı şikayeti ile hastaneye..
    5. Tekerlekli sandalye basketbolu
    6. Manisa'da elektrik akımına kapılan..
    7. Başkan Kalaycı: “Yeşil bir Karaman..
    8. Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün..
    9. Atatürk Üniversitesi 400 bin öğrenciye..
    10. Bahçeli: “Suriye’nin kuzeyinde acilen..
    11. Ordu’da yamaç paraşütü yasağı kalkıyor
    12. İzmir’de biçer döver faciası:..
    13. Muradiye 11 bin 500 paket kaçak sigara..
    14. 'Omuz omuza vereceğiz, bu takımı..
    15. Çizgi film karakteri gerçek oldu
    16. Hindistan’da raydan çıkan trende 17..
    17. İdlib’de hava saldırısı: 10 sivil öldü
    18. Mühye Vadi Konutları sahiplerini buldu
    19. Bahçeli: Fırat'ın Doğusu ateşe verilmeli
    20. ESBİKE Antrenman Yarışları gerçekleşti
    21. Kedi için canını hiçe saymıştı... O..
    22. Hong Kong'da protestoculara biber..
    23. Selendi’de yol yapım çalışmaları..
    24. İran balistik füze denemesi yaptığını..
    25. Türkiye’nin en büyük Vosvos buluşması
    26. Yüzbaşı Bozkurt’dan Başkan Gültekin’e..
    27. Melih Gökçek anket yaptı! Sosyal medya..
    28. GÜNCELLEME- İdlib'e hava saldırıları:..
    29. Alanyaspor'da transfer
    30. "Omuz omuza vereceğiz, bu takımı..
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!
    CNN Türk'ten küfür açıklaması: Özür dileriz!
    CNN Türk'ten küfür açıklaması: Özür dileriz!
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"

    Günün Karikatürü

    27 Temmuz 2019
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz