Başkan Kalaycı: “Yeşil bir Karaman için çalışıyoruz” Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, park ve bahçeler müdürlüğünce şehrin farklı bölgelerinde gerçekleşen çalışmaları yerinde inceledi.

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, park ve bahçeler müdürlüğünce şehrin farklı bölgelerinde gerçekleşen çalışmaları yerinde inceledi.

Çalışmaların belirlenen plan çerçevesinde gerçekleştiğini söyleyen Başkan Kalaycı, “Yeşil bir Karaman için ekiplerimiz gece-gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil alanları korumakla birlikte yeşil alan miktarını artırma çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki süreçte vatandaşlarımızın huzur içinde dinlenebileceği,ailesiyle birlikte vakit geçirebileceği yeni mekânlar oluşturacağız. Yemyeşil bir Karaman’ı inşallah hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.