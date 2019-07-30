Başkan Kalaycı: “Altyapı için yapılan çalışmaları inceledi”

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından şehir genelinde yürütülen yağmur suyu, içme suyu ve kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarını inceledi.

Şehrin altyapısıyla ilgili hummalı bir çalışma başlattıklarını söyleyen Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, “Kentimizin birçok bölgesinde yağmursuyu, içme suyu ve kanalizasyon hatlarını yeniliyor, olası bir sağanak yağışta tekrar su baskını yaşamamak için yağmur ızgaralarının sayısını arttırarak tıkanan ızgaraların temizliğini yapıyoruz. Bu kapsamda, göreve geldiğimiz günden itibaren; 2 bin 593 metre kanalizasyon ve yağmursuyu hattı, 4 bin 500 metre de içme suyu şebekesi döşendi. Bunlarla birlikte 76 adet kanalizasyon muayene ve parsel bacası, 108 adet de yağmur ızgarası çalışması yaptık. Karaman Belediyesi olarak halkımıza hizmetin en iyisi sunma gayretindeyiz. Şehrimizin sorunlarını biliyor ve bu sorunların çözümünü için gayretle çalışıyoruz. Şehrimizin ihtiyaçlarının giderilmesi ve vatandaşlarımızı rahatlatmak adına gayretle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.