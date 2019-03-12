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Başkan Kahraman, güvenlik korucuları ile bir araya geldi

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman, seçim güvenliği kapsamında güvenlik korucularına seminer verdi.

12 Mart 2019 Salı 11:15
Başkan Kahraman, güvenlik korucuları ile bir araya geldi

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman, seçim güvenliği kapsamında güvenlik korucularına seminer verdi.

 

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman, Van’ın Gürpınar ilçesinde güvenlik korucuları ile bir araya geldi. Birlik, beraberlik ve seçim güvenliği konusunda güvenlik korucularını bilgilendiren Kahraman, “Gürpınar ilçemizde yiğit kahraman güvenlik korucularımızla birlik, beraberlik ve seçim güvenliği konusunda düzenlediğimiz toplantıda bir araya geldik. Toplantıda emeği geçen Gürpınar Kaymakamı Osman Doğramacı’ya, İlçe Jandarma Bölük Komutanımıza teşekkür ederim. Allah birlik beraberliğimizi daim etsin” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 11:15
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