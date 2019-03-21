Başkan Kadir Kara’dan öğrencilere Çanakkale gezisi hediyesi

Osmaniye Belediyesi tarafından Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen liselerarası tiyatro yarışmasında dereceye giren öğrenciler Çanakkale’ye uğurlandı.

"Milli Mücadele ve Kahramanlık" konulu liseler arası tiyatro yarışmasında dereceye girenleri Çanakkale’ye gururla gönderdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Kadir Kara, “Türk milleti için maneviyatı çok yüksek olan Çanakkale’ye sizleri uğurluyoruz. Kalplerimiz ve gönüllerimiz sizlerle birlikte. İnşallah orada milli ve manevi değerlerimizi yerinde görerek daha çok gururlanacaksınız. Bizim ve bu ülkenin sizlere ihtiyacı var. Bu cennet vatanın nasıl kazanıldığını görün, o ruhu yüreğinizde hissedin. Sizlerin milli ve manevi duygularla yetişmeniz, atalarımızın hangi zor şartlarda bu ülkeyi kurtardıklarını bilmeniz açısından önemli olan bu gezide hayırlı yolculuklar diliyor su gibi gidip su gibi gelmenizi temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak da öğrencilere genç yaşta şehitler diyarı Çanakkale’yi ziyaret etme imkanı bulduklarını belirterek, “Sizlere bu imkanı sağlayan Belediye Başkanımız Sayın Kadir Kara’ya sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hayırlı yolculuklar diliyorum” dedi.

Öğrencileri yolcu etmeye Başkan Kadir Kara ve Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak ile birlikte aileler katıldı.