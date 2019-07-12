0553 313 94 23

Başkan İsmail Kaya’dan 15 Temmuz mesajı

Çanakkale Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kaya, "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü" münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

12 Temmuz 2019 Cuma 16:56
Başkan İsmail Kaya’dan 15 Temmuz mesajı

Çanakkale Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kaya, "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü" münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Kaya, "Millî Mücadele döneminden bu yana millet kuvvetini ve gücünü tekrar gösterdiği, topyekûn, dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı olmadan tek bayrak altında toplanan insanların bir işgale karşı sonuna kadar direnişini temsil eden bir gündür.15 Temmuz akşamı ne dediysek yine aynısını söylüyoruz. Bu ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Ülkenin kardeşliğine zarar verecek oluşum ve söylemlerden kaçınmak lazım. Bunu yaparken de darbe girişimi gecesini unutmamak gerektiğini, dış güçlerin o gece yapamadığını bugün başka parlatma ve karalama operasyonları ile başka başka senaryolar ile yapmaya çalıştıkları ortadadır. Bu tarzda senaryolara ülkemizde yaşayan vatandaşların kanmaması gerektiği, ancak devlet ile milleti barışık tutacak bürokratlarında uyanık olması gerekmekte olup, vatandaşın hakkını her zaman korumaları gerektiği unutulmamalıdır. Devletiyle milletini barışık olarak, çalışkan bürokratlar, vatandaşın derdiyle dertlenen, sevinciyle sevinen vatan aşığı bürokratların daha fazlalaştırmak gerekiyor. Vatanını seven insanların o konumlara getirilmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Kaya, şunları kaydetti: "Bundan sonra da devlete karşı kurulacak komplolara karşı hep birlikte uyanık olmak zorundayız. 15 Temmuz’da ülkemiz namlunun ucundan dönmüştür. 15 Temmuz gecesi ülkemizin çok büyük bir sınavdan başarılı bir şekilde çıkmış, bundan sonraki sınavlarımızdan da başarılı bir şekilde çıkmak için akıllı, özverili ve dürüst bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Bunu siyasetçisinden bürokratına, bürokratından memuruna, işçisine kadar herkesin dürüst ve mantıklı çalışması gerektiğinin bilincinde olmalıyız. El birliği ile vatanımızı tehlikelere karşı, uyanık olarak korumamız gerekiyor. Başka ülkemiz, vatanımız yok. Vatanımızı korumak, artık yalnızca cephede, savaşta değil, çalışarak korumamız gerekiyor. Çalışmanın başarılı işler çıkarmanın da vatanı korumakta çok önemlidir. Ticarette başarılı olarak üretimde başarılı olarak tarımda ki üretimde başarılı olarak kimseye muhtaç olmayarak ta vatanımızı korumuş olduğumuzu unutmayalım.Bilinmelidir ki, Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, birliğine ve dirliğine yönelik hain saldırılara karşı, aziz Milletimiz, geçmişten aldığı ilhamla, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, hür ve bağımsız yaşama azim ve kararlılığını ilelebet sürdürecektir.Bu duygu ve düşüncelerle; vatan uğrunda canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık ve şifalar temenni ediyorum, iradesine, demokrasisine, istiklaline ve istikbaline, canı pahasına sahip çıkan milletimize saygı ve sevgilerimi sunuyor”.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 16:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Seçer, reddedileceğini öğrendiği borçlanma yetkisi teklifini geri çekti
    1. Seçer, reddedileceğini öğrendiği..
    2. Hatay'da otomobildeki patlama
    3. Zabıta ekiplerinden kuaförlere denetim
    4. Hayvan üreticilerine müjde
    5. Bodrum’da korkutan yangın
    6. Pucca kimdir? Pınar Karagöz’e ne kadar..
    7. Vali Köşger’den spor talimatı
    8. Azez’de Esad karşıtı protesto..
    9. Gündüz vakti araçtan inip havaya ateş..
    10. Türkiye'den dünyaya mesaj! Artık izin..
    11. Kapalıçarşı'da altın
    12. Ürgüp’te trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı
    13. Hain darbe girişiminin yıl dönümü..
    14. Tuz Gölü'nde hayran bırakan Flamingo..
    15. Başkan Altun: “15 Temmuz darbe..
    16. Bakan Akar: "Planlı faaliyetlerimize..
    17. ABD Çalışma Bakanı Acosta istifa etti
    18. Filipinler'den BM'ye "soruşturma..
    19. FETÖ’den yargılanan eski hakim ve..
    20. Tekirdağ'da 14 düzensiz göçmen yakalandı
    21. Çaldıran’da 15 Temmuz Demokrasi ve..
    22. Muhtarlardan örnek davranış
    23. Arnavutköy'de fırlayan kamyon..
    24. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,..
    25. Bakan Akar'dan "S-400" değerlendirmesi
    26. Meclis, 15 Temmuz'da özel gündemle..
    27. Sınıra askeri sevkiyat!
    28. 15 Temmuz için İlahiyat Camii’nde..
    29. Bakan Akar'dan S-400 teslimatıyla..
    30. Şahinbey yaz spor okullarına yoğun ilgi
    Teslimatlar sonrası çok sert F-35 açıklaması! ‘Yok edecek ölümcül silahlar geliştiririz’
    Teslimatlar sonrası çok sert F-35 açıklaması! ‘Yok edecek ölümcül silahlar geliştiririz’
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?