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Başkan İsmail Erdem öğrencilerle çay içti

Seçim çalışmalarını yürüten Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, Ataşehir’de okuyan bir üniversite öğrencisinin sosyal medya üzerinden çay içme davetine kayıtsız kalmadı.

24 Ocak 2019 Perşembe 13:15
Başkan İsmail Erdem öğrencilerle çay içti

 Cengiz Almış  İstanbul 

Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, seçim çalışmalarına dört koldan sürdürüyor. Hem belediye başkanlığı görevini yerine getiren Erdem hem de yeni aday olduğu Ataşehir’de seçim çalışmaları yürütüyor. Başkan Erdem, Ataşehir’de okuyan bir üniversite öğrencisinin sosyal medya üzerinden çay içme davetine kayıtsız kalmadı. Başkan Erdem, Twitter üzerinden öğrenciye, ‘’Geleceğimizin teminatı siz gençler her zaman önceliğimiz olmuştur. Adres ve saati bildirin bir araya gelelim’ cevabını verdi. Akşam saatinde samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada İsmail Erdem öğrencilerle tek tek selamlaşarak onların sorunlarını dinledi. Başkan Erdem, Sancaktepe’de gençlere yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek, aynı heyecan ve şevkle bu yatırımların 31 Mart akşamından sonra Ataşehir’de de devam edeceğinin müjdesini vererek “İlçemizi siz genç kardeşlerimizle birlikte yönetmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 13:15
  1. İstanbul
  2. Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem
  3. seçim çalışmaları
  4. Ataşehir
  5. İsmail Erdem
  6. 31 Mart

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