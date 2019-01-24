Başkan İsmail Erdem öğrencilerle çay içti
Seçim çalışmalarını yürüten Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, Ataşehir’de okuyan bir üniversite öğrencisinin sosyal medya üzerinden çay içme davetine kayıtsız kalmadı.24 Ocak 2019 Perşembe 13:15
Cengiz Almış İstanbul
Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, seçim çalışmalarına dört koldan sürdürüyor. Hem belediye başkanlığı görevini yerine getiren Erdem hem de yeni aday olduğu Ataşehir’de seçim çalışmaları yürütüyor. Başkan Erdem, Ataşehir’de okuyan bir üniversite öğrencisinin sosyal medya üzerinden çay içme davetine kayıtsız kalmadı. Başkan Erdem, Twitter üzerinden öğrenciye, ‘’Geleceğimizin teminatı siz gençler her zaman önceliğimiz olmuştur. Adres ve saati bildirin bir araya gelelim’ cevabını verdi. Akşam saatinde samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada İsmail Erdem öğrencilerle tek tek selamlaşarak onların sorunlarını dinledi. Başkan Erdem, Sancaktepe’de gençlere yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek, aynı heyecan ve şevkle bu yatırımların 31 Mart akşamından sonra Ataşehir’de de devam edeceğinin müjdesini vererek “İlçemizi siz genç kardeşlerimizle birlikte yönetmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu
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