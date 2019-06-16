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Başkan Işıksu: "Sözler yerine getirilecek"

Adapazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar ilçe genelinde devam ediyor.

16 Haziran 2019 Pazar 14:01
Başkan Işıksu: "Sözler yerine getirilecek"

Adapazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar ilçe genelinde devam ediyor.


Adapazarı Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, birçok mahallede gerçekleştirdiği asfalt onarım, tarla yolu, parke tamir ve yol açımı çalışmalarını sürdürüyor. Başta Cumhuriyet Mahallesi ve Nasuhlar Mahallesi olmak üzere toplam 12 noktada çalışmalarını sürdüren ekipler, kırsal mahallelerde de tarla yolu ve yol açımı çalışmalarını devam ettiriyor.


Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, çalışmaların hız kesmeden devam edeceğinin altını çizdi. Seçim öncesinde verdikleri sözleri birer birer yerine getirmeye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Işıksu, “32 projemizin yanı sıra bizlere iletilen talepleri de yerine getirmek için üstün gayret sarf ediyoruz. Hemşehrilerimiz merak etmesin, tüm sözler yerine getirilecek” dedi.


Göreve geldikleri andan itibaren tüm enerjilerini Adapazarı’nın yaşam kalitesini daha yukarılara taşımak için harcadıklarını belirten Başkan Mutlu Işıksu, “Tüm müdürlüklerimiz 24 saat sahada. Fen İşleri ekiplerimiz de asfalt onarım, tarla yolu, parke tamir ve yol açım çalışmalarını oluşturulan program dâhilinde devam ettiriyor. Yaz mevsiminde çok yönlü çalışmayla mahallelerimizdeki eksiklikleri olabildiğince minimize etmiş olacağız” diye konuştu.


Nasuhlar Mahallesi’nde gerçekleştirilen Fen İşleri çalışmalarından dolayı memnuniyetini ifade eden Nasuhlar Mahallesi Muhtarı Orhan Burhan, “Taleplerimizi cevaplayarak hızlı bir çalışma yaptılar. Mahalle sakinleri olarak memnun olduk. Mutlu Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 14:01
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