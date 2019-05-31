Başkan Işıksu: "Sahipsiz hayvanlarımız susuz kalmasın"

Hava sıcaklıklarının artması birlikte harekete geçen Adapazarı Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ekipleri, şehrin çeşitli bölgelerine “Susuyorum Ama Konuşamıyorum” yazılı içi su dolu kaplar bıraktı.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte sokak hayvanlarının yaşam şartlarını zorlaştıracak koşullara karşı önlem almak için çalışma yapan Adapazarı Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevine bağlı ekipler, şehrin tespit edilen noktalarında içi su dolu kaplar bıraktı.

Ekipler tarafından hazırlanan “Susuyorum Ama Konuşamıyorum” yazılı kaplarla bir soruna dikkat çekmeyi arzuladıklarını belirten Başkan Mutlu Işıksu, “İnsana, hayvanlara ve doğaya saygılı uygulamaların kapsamını daha da genişletmek istiyoruz. Sahipsiz hayvanlarımızla ilgili çalışmalarımıza ivme kazandırdık. Bakımevimizin çalışma koşullarını daha da iyileştirerek Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyonu projemizde de aşama kaydediyoruz. Sahipsiz hayvanlarımız susuz kalmasın. Hemşehrilerimizden ricamızdır. İyiliği çoğaltalım. Onların da birer canlı olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu konuya belediyemiz kadar hemşehrilerimizin de hassasiyetle yaklaşacağına inanıyorum” dedi.