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Başkan Işıksu muhtarlarla biraraya geldi

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, ilçede bulunan muhtarlarla bir araya geldi.

22 Haziran 2019 Cumartesi 17:54
Başkan Işıksu muhtarlarla biraraya geldi

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, ilçede bulunan muhtarlarla bir araya geldi.


Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcıları Hilmi Kızılcık, Fatih Çelikel ve Yusuf Özden ile birlikte Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem’in organizasyonu ile düzenlenen Adapazarı İlçe Muhtarları kaynaşma ve istişare toplantısına katıldı. Toplantıda Adapazarı İlçe Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya ve ilçe müdürleri de muhtarlarla buluştu.



“Başkan Erdem’den teşekkür”


Toplantının açılış konuşmasını yapan Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, “Seçimler sonucunda mahallelerimize hizmet etme fırsatı elde eden muhtarlarımız, eskimez muhtarlarımız hep birlikte Mutlu Başkanımız, Yusuf Kaymakamımız, Başkan Yardımcılarımız ve İlçe Müdürlerimizle buluşalım, tanışalım, kaynaşalım ve muhtarlarımıza teşekkür ederek plaketlerini sunalım istedik. Buluşmamıza katılan dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Ev sahipliği yapan Başkanımız Mutlu Işıksu’ya ve Belediye Muhtarlık İşleri Müdürümüz Süleyman Durmaz’a teşekkür ediyoruz” diye konuştu.



“Hizmette zaman kaybı yaşamayalım istiyoruz”


Muhtarların mahallelerin ihtiyaçlarını en iyi tespit eden, etkin hizmetler için en önemli vesile olduklarının altını çizen Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, gerçekleştirdiği konuşmada, çalışmalardaki koordinasyonunun önemini vurguladı. Başkan Mutlu Işıksu, “Seçim öncesinde mahallelerimizin tamamında hemşehrilerimizle bir araya geldik ve muhtarlarımızla buluştuk. Seçim sonrasında da hamdolsun hızla ekibimizi oluşturduk ve çalışmalarımıza başladık. Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüzü kurduk. Muhtarlarımızla koordine bir şekilde çalışalım, zaman kaybı yaşamayalım istiyoruz” şeklinde konuştu.



“Tüm mahallerimize eşit hizmet”


Adapazarı’nın her mahallesine eşit hizmet sunmak istediklerini vurgulayan Başkan Işıksu, “Adapazarı’mızı çok seviyoruz. Projelerimizin sekizine hemen start verdik. 7/24 büyük bir gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalarımızı yaparken, oluşturduğumuz program dâhilinde hızla sonuç almayı hedefliyoruz. Ancak burada acil olanı iyi tespit etmemiz gerekiyor. Bunu da muhtarlarımızla birlikte yapacağız. İstişare ile çözülemeyecek sorun yok. İhtiyaç tespitinde uzman muhtarlarımızla adalet ve hakkaniyet ölçüsünde en güzel hizmetleri hemşehrilerimizle sunmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki çok güzel, hizmet dolu bir dönem geçireceğiz. Telefonumuz sürekli açık ve her zaman beraberiz, belirli periyotlarla da bir araya gelmeye devam edeceğiz. Adapazarı’mıza hizmet etmiş ve etmeyi sürdüren tüm muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



“Muhtarlara kaymakam tebriği


Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya ise seçim sonrasında yeni görevlerine başlayan muhtarları tebrik ederek başarılar diledi. Muhtarlık görevinin çok önemli olduğunu belirten Kaymakam Çelikkaya, “Muhtarlarımızın derdi çoktur çünkü vatandaşımızın dertleri ile dertlenmiştir. Vatandaşımız her zaman muhtarımıza ulaşmak ister, sorunlarının hızla çözülmesini ister. Çok şükür ki bu derdi görev bilmiş tüm muhtarlarımızı burada görebiliyoruz. Muhtarlarımızı tebrik ediyorum. Sıkıntıları tespit edip bizlere ulaştıracağınızı iyi biliyorum. İlçe Müdürlerimizle birlikte görevimizin başındayız, sizlerle olmaktan memnunuz. Belediye Başkanımız kıymetli Mutlu Işıksu ve ekibi ile hep birlikte Adapazarı’mıza güzel hizmetler kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.


Konuşmaların ardından toplantıya katılan Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcıları ve İlçe Müdürleri kendilerini tanıtırken, uzun yıllar hizmet eden muhtarlara da plaket takdimi gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 17:54
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