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Başkan Işıksu, “Mahallelerimizi hep birlikte daha da güzelleştirmeye devam edeceğiz”

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcısı Yusuf Özden ve meclis üyeleri ile birlikte Tığcılar Mahallesini ziyaret etti.

28 Temmuz 2019 Pazar 12:35
Başkan Işıksu, “Mahallelerimizi hep birlikte daha da güzelleştirmeye devam edeceğiz”

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcısı Yusuf Özden ve meclis üyeleri ile birlikte Tığcılar Mahallesini ziyaret etti.


Mahalle sakinleri ile esnafların taleplerini dinleyerek tek tek not alan Başkan Mutlu Işıksu, 1 Nisan’dan itibaren gerçekleştirilen çalışmaları anlattı, Adapazarı’nın geleceği için hedeflerini konuşarak vatandaşların fikirlerini dinledi.


Adapazarı’nın 84 mahallesinde sorunların tespit edildiğini ve başlatılan çalışmaların her geçen gün kapsamının genişleterek devam ettiğini vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu, “Her zaman ifade ediyoruz. Hemşehrilerimizin teveccühü ile bu makamları emanet alarak çalışmalara başladık. Asla mahcup etmemeli, milletimizi her an her dakika dinlemeli, her zaman sahada olarak vatandaşlarımızla istişare etmeliyiz. Biz çok hassas bir şekilde belirlediğimiz bu istikametten sapmadan ilerlemeye devam edeceğiz. Adapazarı’mızı milletimizle yönetmek istiyorsak sokak sokak, mahalle mahalle dolaşmaya, sorunları yerinde görerek tespit etmeye devam etmeliyiz. Biz her zaman esnafımızla, hemşehrilerimizle bir arada olacak ve mahallelerimizi hep birlikte daha da güzelleştirmeye devam edeceğiz. Notlarımızı aldık, istişare bereket getiriyor, tam saha çalışmaya devam inşallah” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 12:35
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