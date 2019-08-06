Başkan Işıksu, Güneşler’e 2 bin ton asfalt atılacağını açıkladı

Güneşler Merkez Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, çok amaçlı Sosyal Tesis, Sergi ve Pazar Alanları Projesinden Güneşlerinde yararlanacağını belirterek mahalleye 2 bin ton da asfalt atacaklarını açıkladı.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, Adapazarı Belediyesi başkan yardımcıları Hilmi Kızılcık, Fatih Çelikel, Yusuf Özden ve belediye meclis üyeleri ile birlikte mahalle buluşmalarında vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları yerinde dinlemeye devam ediyor. Başkan Mutlu Işıksu son olarak Güneşler Merkez Mahallesi’ndeydi.

Halkla birlikte yönetim ilkesine bağlı kalarak mahalle buluşmalarının sürekli devam edeceğini vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu, seçim döneminde verilen destek ve teveccüh için mahalle sakinlerine teşekkür etti. Dayanışma ile başarının, güzel hizmetlerin kaçınılmaz olduğunu aktaran Başkan Işıksu, “Hamdolsun hemşehrilerimizle her zaman beraberiz ve birbirimize sıkı sıkı bağlı kalarak yolumuza devam edeceğiz. Asfalt ihalemizi yaptık. Güneşler’imize 2 bin ton asfalt atacağız, çalışmalar çok yakında başlayacak” dedi.

Çok amaçlı sosyal tesis, sergi ve pazar alanları projesinden de bahseden Başkan Işıksu, “Belediyemizin gözetimi ve denetiminde, haftanın her günü kullanılabilecek çok amaçlı sosyal tesis, sergi ve pazar alanları inşa edeceğiz. Bu projemizde Güneşler de var. Pazar kısmının ayrıntılarında da güzel çalışmalarımız olacak. Sergi ve pazar hizmetleri sunulacak, organik ürünlerin satılabileceği bir organizasyon yapısı oluşturulacak, üreticiler ve ürünler belediyemiz ekipleri tarafından kayıt altına alınacak, gıda denetimleri belediyemiz ekipleri tarafından sürekli yapılacak, “Serbest Tartı” sistemi ile vatandaşlar satın aldıkları ürünlerin kilogram kontrollerini yapabilecek, proje bölgesinde modern peyzaj çalışmaları yapılacak. Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını imkanlarımız doğrultusunda karşılamaya, projelerimizi bir bir hayata geçirmeye devam edeceğiz. Çünkü biz Adapazarı’mızı çok seviyoruz” diye konuştu.