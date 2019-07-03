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Başkan Işıksu esnafla biraraya geldi

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu Yuvam Sokak esnafı ile buluştu.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:36
Başkan Işıksu esnafla biraraya geldi

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu Yuvam Sokak esnafı ile buluştu.


Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, her fırsatta esnafla buluşuyor, merkez çarşı, sokak ve pasajların mevcut durumunu ve planlanan çalışmaları istişare etmeyi sürdürüyor. Başkan Mutlu Işıksu son olarak Yuvam Sokak esnafıyla bir araya geldi, fikir alışverişinde bulundu. Başkan Işıksu’ya AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş ve Adapazarı Belediyesi Eski Başkanı Erkal Etçioğlu da eşlik etti.



Belediye - esnaf iş birliği


Meselelere istişare yöntemiyle yaklaştıklarını vurgulayan Başkan Işıksu, “Adapazarı esnafımız doğruyu, güzeli bilir, istişare fikrimizi de hep önemser, hepsinden Allah razı olsun. Bizler de esnafımızın taleplerini dinleyerek en doğru şekilde kalıcı bir çözüm sunmanın gayreti içindeyiz. Adapazarı’mızın kalkınması ve ticari hareketliliğin arttırılması noktasında hepimize çok önemli görevler düşüyor. Adapazarı Belediyesi olarak konunun ehemmiyeti ile hareket ediyor ve hemen hemen her gün farklı noktalardaki esnafımızla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinliyoruz. Belediye-esnaf iş birliği ile çok sevdiğimiz Adapazarı’mızı daha ileri noktalara hep birlikte taşıyacağız” diye konuştu.



Buluşmalar sürecek


Ticari noktalarda esnaf buluşmalarının süreceğinin altını çizen Başkan Mutlu Işıksu, “Esnafımızla, yerel yönetimin arasındaki bağ ne kadar güçlü olursa işler o kadar hızlı ve kolay ilerler. Ahilik anlayışının ve şehre en güzel hizmetler sunmanın temelinde de bu yatar. Bu güzel bağı daha da güçlendireceğiz, her zaman bir arada olmaya, her şeyi konuşmaya, istişare etmeye, esnafımızla birlikte kalıcı çözümler üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.


Esnafın sorunlarını, sokak ile ilgili düşüncelerini dikkatle dinleyerek not alan Başkan Işıksu, ziyaret sonunda misafirperverliklerinden dolayı Yuvam Sokak esnafına teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:36
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