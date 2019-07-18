0553 313 94 23

Başkan Işıksu: “Çözüm için varız”

AK Parti Adapazarı İlçe Teşkilatı Mahalle Başkanları toplantısına Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu’da katıldı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 16:27
Başkan Işıksu: “Çözüm için varız”

AK Parti Adapazarı İlçe Teşkilatı Mahalle Başkanları toplantısına Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu’da katıldı.


AK Parti Adapazarı İlçe Teşkilatı Mahalle Başkanları toplantısını gerçekleştirdi. İlçe Başkanı Metin Kurtuluş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcıları Hilmi Kızılcık, Fatih Çelikel ve Yusuf Özden ile mahalle başkanları katıldı.



Adapazarı’nı daha güzel günler bekliyor


Toplantının açılış konuşmasını yapan İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, Adapazarı Belediyesi ile teşkilatın arasındaki uyumun ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti. İstişare ile birlikte önemli çalışmaların daha hızlı hayata geçtiğini vurgulayan Kurtuluş, “Çok kıymetli Mutlu Başkanımız ve değerli ekibi ile birlikte her zaman birlikteyiz. Teşkilat çalışmalarımıza verdikleri desteklerin yanında Adapazarı’mızda bizlere iletilen sorunları ve talepleri çözmek için büyük gayret gösteriyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Teşkilat olarak biz her zaman çalışmaya ve destek olmaya hazırız. İnanıyoruz ki Adapazarı’nı daha güzel günler bekliyor” diye konuştu.



Birlik ve beraberlik vurgusu


Birlikte çalışma ve istişareye, teşkilat çalışmalarına çok önem verdiklerinin altını çizerek konuşmasına başlayan Başkan Mutlu Işıksu, “AK Parti’mizin sunduğu en önemli hizmet olan etkin belediyeciliği 84 mahallemizde, tüm sokaklarımızda daha güçlü hissettirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Teşkilat çalışmalarının ne kadar kıymetli olduğunu çok iyi biliyoruz. Birlikte olduğumuz sürece her sıkıntının üstesinden geliriz. Yeter ki bir ve beraber olalım, mahallelerimize kıymet verelim, sokak sokak tüm meselelere hakim olalım” şeklinde konuştu.



84 mahalle, 38 bin ton asfalt


Koordine çalışmanın üzerinde ciddiyetle durduklarını vurgulayan Başkan Işıksu, “Müdürlüklerimiz birbirleriyle, daha sonra paydaş kurumlarımızın ilgili birimleriyle iletişimini daha da güçlendirerek çalışmalarını sürdürüyor. Etkin ve kapsamlı belediyecilik hizmetlerini hemşehrilerimizle koordine bir şekilde Adapazarı’mıza sunmaya devam ediyoruz. 84 mahallemizin tümünde oluşturduğumuz plan dâhilinde çalışmalarımız sürüyor, ekiplerimiz sahada. Bu yaz inşallah 38 bin ton asfalt atacağız. Basketbol, voleybol ve futbol sahalarını ihtiyaç tespit ettiğimiz mahallelerimizde yapacağız. Parklarda düzenleme çalışmalarımız hızla sürüyor, yeni parklar da kuracağız. 30 çocuk oyun, 30 spor aletleri, 7 basketbol, 1 voleybol ve 2 futbol sahası olmak üzere toplam 70 adet sosyal alanı mahallelerimize kazandıracağız. Muhtarlarımızla sürekli iletişim halindeyiz, bu iletişimi daha da güçlendirmekte de kararlıyız. İmara çok önem veriyoruz. Bu konuda çalışma planımız, notlarımız masada, büyük bir gayretle arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Çözüm için varız ve gereken neyse hep birlikte yapmaya devam edeceğiz çünkü biz Adapazarı’nı çok seviyoruz” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 16:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Atakum Belediyesinden ‘e- kurban pazarı’
    1. Atakum Belediyesinden ‘e- kurban..
    2. Banyodan su sızma cinayeti davası..
    3. GÜNCELLEME 2 - Japonya'da animasyon..
    4. Kandahar’da Emniyet Müdürlüğüne bomba..
    5. Arazide yangın çıktı, başkanın makam..
    6. Erzincan’da trafik kazası: 2 yaralı
    7. New York borsası düşüşle açıldı
    8. Yeni Malatyaspor Guilherme’yi açıkladı
    9. "FETÖ her ne kadar karmaşık bir yapı..
    10. ÖSYM tarafından, YKS'de TYT ile..
    11. Tuncer Cücenoğlu'nun vefatı
    12. Tırların dorselerindeki soğutucu..
    13. Sazlık alandaki obruk korkutuyor
    14. Eski Hububatçılar Birliği üyelerinin..
    15. Cizre’de ilk yardım semineri
    16. Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye..
    17. Park halindeki otomobil yandı
    18. Kayseri OSB’de “Endonezya İş Forumu..
    19. Aynı iş yerini ikinci kez kurşunlayan..
    20. Orta Doğu’nun en yüksek dağında Türk..
    21. Erzurum’da fuhuş operasyonu
    22. Japonya’da animasyon stüdyosu..
    23. 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?..
    24. 12 Siyonist 1 İngiliz kıza tecavüz etti
    25. Erbil'deki saldırıya ilişkin yeni..
    26. ÖSYM 2019 YKS tercih kılavuzu..
    27. Üsküdar’da kasasına taş yüklenen..
    28. Camide trafik dersi
    29. Samsun Eczacılar Odasının yeni hizmet..
    30. Polonyalı Müslümanlar'dan Ali Erbaş'a..
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’