0553 313 94 23

Başkan Işıksu: “Adapazarı’nı hedeflerine hep birlikte ulaştıracağız”

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, şehir merkezinin tüm ticari noktalarında esnafla buluşmaya devam ediyor.

07 Temmuz 2019 Pazar 13:46
Başkan Işıksu: “Adapazarı’nı hedeflerine hep birlikte ulaştıracağız”

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, şehir merkezinin tüm ticari noktalarında esnafla buluşmaya devam ediyor.


Dükkanları tek tek gezerek vatandaşlarla sohbet eden Işıksu, esnafın talep ve düşüncelerini dinledi. Adapazarı’nın bu şehrin ruhu ve merkezi olduğunu söyleyen Başkan Işıksu, “Son hafta içerisinde Çark Caddesi, Yuvam Sokak, Dar Sokak, Yenicamii ziyaretlerimizde esnafımızla, hemşehrilerimizle buluştuk, meselelerimizi, dertlerimizi konuştuk.Adapazarı, bu şehrin ruhudur, merkezidir. Adapazarı bizim için çok değerli. Hepimizin gözbebeği. Bugün de ticaretin bir diğer noktası, Katlı Pazar’dayız. Eminim ki hemşehrilerim bana hak verecekler. Adapazarı çok güzel ve bereketli bir şehir, Adapazarı güzelliğini, sıcaklığını, bereketini hep birlikte yaşadık, yaşıyoruz. Her şeyi konuşmaya, tüm meseleleri mercek altına almaya devam edeceğiz, etmeliyiz” dedi.


Çalışmalarındaki ana gündemlerini vurgulayan Başkan Işıksu, “Kadim geçmişimiz, zamanın ruhu ile bugünü doğru okuma, geleceği kapsamlı ve bilimsel yöntemlerle, uzman görüşleriyle, kurumlarla dayanışma içerisinde planlama, bunlar bizim ana gündemlerimiz olmaya devam edecek. Israrla vurguluyoruz. Adapazarı’nı biz hemşehrilerimizle, esnafımızla, ticaret erbabımızla, tüm kesimlerimizle, milletimizle birlikte yönetmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 13:46
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tatile giden ailenin evlerinde yangın çıktı
    1. Tatile giden ailenin evlerinde yangın..
    2. Zeytinyağının öyküsü | Sıcak sıkım ve..
    3. Kaybolan çocuk ağacın altında ağlarken..
    4. Müzelik el yazmalarına yoğun bakım..
    5. Hamilelik döneminde günlük beslenme..
    6. İran'dan ABD'yi kızdıran açıklama:..
    7. Kırgızistanlı genç sokak ortasında..
    8. Karadeniz’de ’Yılın En’leri
    9. Devrilen motosikletin üzerinden geçen..
    10. Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını..
    11. Hilmi Güler’den üreticilere destek
    12. Er meydanında başpehlivanlar, çeyrek..
    13. Dışarıda yattığı sırada başına ebabil..
    14. Başkan Yüce: “Kocaali örnek gösterilen..
    15. Galatasaraylı taraftarlar, Beşiktaşlı..
    16. Çiçekçilerin yaz sezonu beklentisi
    17. Başkan Işıksu, mahalle ziyaretlerini..
    18. Başkan Işıksu: “Adapazarı’nı..
    19. Fethiye’de ABD bayraklı gulet alev..
    20. İhlas Haber Ajansı’na dört ödül birden
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek’e..
    22. 2320 rakımda çevre etkinliği
    23. Çankaya Evleri’ndeki oyun evleri minik..
    24. MHP’den Antep fıstığı üreticisine..
    25. Çankaya’da "Engelsiz Yaza Merhaba"..
    26. 2 kadın hırsızlık için geldikleri..
    27. Motosiklet hırsızlığı güvenlik..
    28. Bayram tatilinin olumsuz etkisine..
    29. Jose Mourinho, 100 milyon euroluk..
    30. Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Yalçın Küçük ve yamağının beklentisi gerçekleşiyor! "Genel af AKP'yi silmek demektir"
    Yalçın Küçük ve yamağının beklentisi gerçekleşiyor! "Genel af AKP'yi silmek demektir"

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar