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Başkan Işık, şehir içi minibüse bindi, vatandaşı dinledi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Belediye Başkanı ve Millet İttifakı’nın Adayı İsmail Işık, Kapalı Çarşı önündeki duraktan şehir içi minibüse bindi.

28 Şubat 2019 Perşembe 13:45
Başkan Işık, şehir içi minibüse bindi, vatandaşı dinledi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Belediye Başkanı ve Millet İttifakı’nın Adayı İsmail Işık, Kapalı Çarşı önündeki duraktan şehir içi minibüse bindi. Şehir içi ulaşımı kullanan vatandaşların sorunlarını dinlemek için minibüse binen Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, ücretini de ödedi.


Başkan Işık’ı minibüste gören Bigalılar ise hem sohbet ettiler, hem de isteklerini sıraladılar. Muavin koltuğunu da oturan Başkan Işık, para üstü uzatmayı da ihmal etmedi. Renkli görüntülere sahne olan yolculukla ilgili konuşan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Şehir içi ulaşımı kullanan vatandaşlarımızdan Halk Masa sistemimize çok fazla istek geliyor. Aynı zamanda Halk Meclisi toplantılarımızda da bu konuda çok istek geliyor. Bu nedenle şehir içi ulaşımı kullanmak istedim. Keyifli bir yolculuk oldu. Bigalı hemşehrilerimizle sohbet ettik. 5 yıldır olduğu gibi onları dinledim. Sorulara yanıt verdim. Göreve geldiğimiz ilk yıl makam odasının kapılarını sökmüştük. Her ne kadar kapıların yeniden takıldığı yalanı gündeme gelmiş olsa da, Biga Belediyesi’ne gelenler kapıların hala açık olduğunu görürler. Bizim yönetim anlayışımızda birlikte yönetim çok önemlidir. Birlikte ve yerinden yönetimden asla vazgeçmedik. Bundan sonra da aynı şekilde çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 13:45
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