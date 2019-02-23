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Başkan Işık: “Biga’yı geliştirmeye, kalkındırmaya ve gelecek nesillere taşımaya çalışıyoruz”

Çanakkale’nin Biga ilçesinde,Biga Belediye Başkanı ve CHP’li Aday İsmail Işık, Şirintepe Mahallesi Siteler bölgesinde ’Çaylar Bizim İsmail’den sloganıyla Halk Meclisi Toplantısı gerçekleştirdi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 17:33
Başkan Işık: “Biga’yı geliştirmeye, kalkındırmaya ve gelecek nesillere taşımaya çalışıyoruz”

Çanakkale’nin Biga ilçesinde,Biga Belediye Başkanı ve CHP’li Aday İsmail Işık, Şirintepe Mahallesi Siteler bölgesinde ’Çaylar Bizim İsmail’den sloganıyla Halk Meclisi Toplantısı gerçekleştirdi.


Davullarla karşılanan Başkan Işık’a Şirintepe Mahallesi Muhtarı Ahmet Aydın çiçek takdim etti. Yoğun bir kalabalığın ilgisiyle karşılanan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık konuşmasına mahalle sakinlerinin yoğun ilgisine teşekkür ederek başladı.


"2014 yılında sitelere geldiğim zaman çok üzülmüştüm. O zamanlar siteler ciddi şekilde karanlıktı. O dönemde sitelerin ışıl ışıl, ışık ışık olacağı sözünü vermiştim" diyen Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Verdiği sözü tutmuş bir kardeşiniz olarak son derece mutluyum. 5 yıl önce bana ve arkadaşlarıma bu kente hizmet etme onurunu verdiniz. Sizlerden aldığımız yetkiyle 5 yıldan beri gece gündüz demeden çalıştık. İlçemizi, güzel kentimiz Biga’yıgeliştirmeye, kalkındırmaya ve gelecek nesillere taşımaya çalışıyoruz. Biga son beş yılda her kesimin dikkatini çekti. İnsanlar artık ’Gidin Biga’ya bakın, Biga’daki gibi bir hizmet bizim şehrimizde de olsun’ diye konuşuyorlar" ifadelerini kullandı.


Halk Meclisi toplantılarının amacını da açıklayan Biga Belediye Başkanı ve CHP’li Aday İsmail Işık, "Bu toplantıları yapma amacımız hem geçmiş dönemde yaptıklarımızı hatırlatmak hem de sorularınızı, önerilerinizi almak içindir. Görüş alışverişi yapmak için buradayız. Seçimler 5 yıllık dönem için yapılıyor. Yeni dönem için projelerimizi anlatmaya geleceğiz ve bir sonraki ziyaretimizde sizlerle paylaşacağız. Biga’nın ihtiyaçları doğrultusunda arkadaşlarımızla beraber, Biga’yaanlam ve değer katacak projelerimizi hazırladık. İlk projemiz sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıldı. 5 yıldan beri insan ve parti ayrımı yapmadan, mahalle ayrımı yapmadan, oy verdi vermedi diye ayırmadan bütün Biga’ya hizmet vermek için çalıştık. Biga Belediyesini aldığımız noktadan çok daha ileri taşıdığımıza biz Biga’da yaşayanlar çok az fark ediyoruz ama uzun süre Biga’da olmayanlar o değişimi çok net fark ediyorlar" dedi.


Belediye hizmetlerini yalnızca yol, su, kanalizasyon hattı döşemekten ibaret görmediklerini söyleyen Biga Belediye Başkanı ve CHP’li Aday İsmail Işık, "Belediye hizmetlerine dar pencereden bakmadık. Yol, su, kanalizasyon belediyeciliği olarak görmedik. Dar bir pencereden bakmak yerine, hayatın içerisinde olduk. Çünkü günlük hayat çok dinamik. Biz o dinamik hayatın içerisinde belediye olarak bulunduk. Vatandaşlarımızın doğumdan ölüme yanlarında olduk. Eğitim, sanat, kültür, spor ve ekonomiye katkı sunan bir belediyecilik anlayışı izledik. Sadece bina yapmadık. Binaların içini de doldurduk. Özellikle kültür sanat alanında yaptığımız hizmetler çeşitli kurum ve kuruluşlardan ödüller aldı. 2014’ten 2018 yılının sonuna kadar 344 milyon lira bütçe kullandık. 2014 yılında Belediyenin bütçesini 40 milyon lira olarak devir aldık. Biga Belediyesi’nin 2019 bütçesini 120 milyon liraya yükselttik. Biga Belediyesi’nin ekonomisi 3 kat büyüdü. Biga’nın çehresi değişti. Sosyal ve kültürel hayat canlandı. 344 milyonluk bütçenin yarısını yatırımlara aktardık. İşte Atatürk Kültür Merkezi,Şehir Parkı, Kapalı Pazaryeri, Katlı Otopark ve çarşı merkezinin açık hava alışveriş merkezi haline gelmesini sağladık” dedi.


Konuşmanın ardından siteler bölgesi sakinlerinin sorularını da yanıtlayan Biga Belediye Başkanı ve CHP’li Aday İsmail Işık, daha sonra katılanlara teşekkür ederek toplantıyı tamamladı.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 17:33
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