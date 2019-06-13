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Başkan Irgatoğlu: "Sağlık’ta şiddet körükleniyor"

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, Merkezefendi Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesi ile ilgili sosyal medyada yer alan iddialarla ilgili açıklama yaptı.

13 Haziran 2019 Perşembe 14:24
Başkan Irgatoğlu: "Sağlık’ta şiddet körükleniyor"

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, Merkezefendi Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesi ile ilgili sosyal medyada yer alan iddialarla ilgili açıklama yaptı.


Merkezefendi Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesi ile ilgili sosyal medyada yer alan iddialarla ilgili açıklama yapan Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, hastanelerin son teknoloji tıbbi cihazlarla donatıldığını belirterek, "Dünyada ve ülkemizin diğer bölgelerinde olduğu gibi bu hastanelerden birisinin daha merkezi konumda olarak bazı hizmetlerin burada verilmesi oldukça olağandır. Fakat çeşitli mecralarda üzülerek gördüğümüz konu, hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız tarafından sanki eksik hizmet veriliyormuş gibi bir izlenim oluşturulmasıdır. Sağlık çalışanlarımız tarafından eksik hizmet verilmediği gibi aksine eksik personel sayısına rağmen çok daha fazla emek harcayarak sorunsuz bir hizmet verilmesi sağlanmaktadır" dedi.


Her iki hastanede de eksik hizmet verildiği ya da hizmet verilmediği ile ilgili algı oluşturulmaya çalışıldığını savunan Irgatoğlu, "Son birkaç gün içerisinde medyada yer alan vakada ise öncelikle 112 acil servis çalışanlarımız tarafından hastaya dünya standartlarında belirtilen sürenin çok altında bir sürede hızlıca ulaşılarak gerekli müdahalenin yapıldığı, hastaneye sevkinden sonra ise bu konuda profesyonel olan Acil Tıp Uzmanları tarafından gerekli müdahalelerin yapıldığı İl Sağlık Müdürlüğünün açıklamasından anlaşılmaktadır. Ayrıca buradan ilimiz için büyük bir kayıp olarak değerlendirdiğimiz, vefat eden hastamızın yakınlarına da başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. İl Sağlık Müdürlüğünün açıklamasına itibar edilmesi gerektiğini düşünüyor ve kamuoyuna yansıyan bu türden açıklamaların sanki eksik hizmet verilmiş gibi bir hava oluşturabileceği, dolayısıyla da vatandaş ile sağlık çalışanlarını karşı karşıya getirebileceği göz ardı edilmemeli ve istenmeyen üzücü olayların yaşanmasına neden olabilecek durumlardan kaçınılması gerektiğini hatırlatmak düşüncesindeyiz. Bu vesileyle beklentimizin sağlıkta şiddeti körükleyebilecek açıklama, tutum ve tavırlara karşı tüm tarafların hassas davranması yönünde olduğunu ifade etmek istiyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 14:24
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