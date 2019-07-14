0553 313 94 23

Başkan İnce’den ‘15 Temmuz Tarih kitaplarında okutulsun’ önerisi

Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, 15 Temmuz hain darbe girişiminin Tarih kitaplarında okutulması gerektiğini belirterek, “Rabbim bir daha 15 Temmuz’ları bu aziz millete göstermesin” dedi.

14 Temmuz 2019 Pazar 10:03
Başkan İnce’den ‘15 Temmuz Tarih kitaplarında okutulsun’ önerisi

Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, 15 Temmuz hain darbe girişiminin Tarih kitaplarında okutulması gerektiğini belirterek, “Rabbim bir daha 15 Temmuz’ları bu aziz millete göstermesin” dedi.


!5 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, “15 Temmuz, ülkemizin topyekün birliğini beraberliğine vesile olan tüm dünyaya Türk milletinin gücünü gösteren, o gün gözünü kırpmadan şehit olmak için sokağa çıkan, kurşunlara, tanklara, savaş uçaklarına karşı sadece bedeniyle karşı koyan Türk milletinin dünyaya verdiği açık mesajdır.Türkiye’de artık darbeler toprağa gömüldü hiç bir devlet veya devletler içten veya dıştan düşmanlar halka rağmen darbe yapamazlar, bunun açık kanıtı 15 Temmuz’dur” ifadelerine yer verdi.


Başkan İnce’nin mesajında, "Paralel yapı FETÖ terör örgütü, darbenin başlangıcı 17-25 Aralık operasyonu ile denediler olmadı. Gezi parkı bahanesi ile sokağa çıktılar olmadı. 15 Temmuz’da Asker kıyafetli Teröristler bizim uçaklarımızla, bizim tanklarımızın namlusunu bu aziz millete doğrultarak yüzlerce kardeşimizi şehit ettiler. Ama yanıldıkları tek şey, ölümden korkmayan, vatanı için, bayrağı için gözünü kırpmadan şehit olacak olan Türk milletini hesaba katmadılar. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımızın sokağa davet etmeden önce saat 22.30’da Malatya’datüm şoför esnaflarımızla meydanlara çıkarak, hain darbe girişimine karşı durduk. O gece vatandaşlarımızı ücretsiz olarak minibüsler, servi araçları ve halk otobüslerimizle meydanlara taşıdık. Ve 16 Temmuz sabahı tüm kavşakları ve kışlaların önünü araçlarımız ve bedeniyle set olarak asker kıyafetli FETÖ’cü teröristlere ve tanklara karşı koyduk. Hatta minibüs duraklarının yanı alt geçitte tankı durduran kahraman şoförlerimiz oldu. Bu bağlamda tüm şoför esnaflarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. 15 Temmuz hain darbe girişimi tarih kitaplarında okutulmalı çocuklarımız asla unutmamalı. Rabbim bir daha 15 Temmuz’ları bu aziz millete göstermesin" denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 10:03
  1. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MAŞTİ’de kayısı yoğunluğu
    1. MAŞTİ’de kayısı yoğunluğu
    2. BB Erzurumspor Obertan’da mutlu sona..
    3. (Özel) Bir asırlık çarık görenleri..
    4. 100 milyarlık faturanın bedelini..
    5. Orman işçilerinden duyarlı davranış
    6. Boksta büyük başarı
    7. Antalya'da feci kaza! Şehit eşi ağır..
    8. 15 Temmuz gazisi o günü anlattı
    9. Karşıyaka’da yönetime çocuk eli değecek
    10. Şehitlerin fotoğrafları ile özel..
    11. Şeftali bahçeleri kontrol altında..
    12. Yerli üretimi fonlayacak
    13. Tatil yapmak yerine gönüllü sağlık..
    14. Turizm kenti Marmaris’te sokakta..
    15. Kurban bereketini yıl boyu yaşatmak..
    16. Dünya Eskrim Şampiyonası yarın başlıyor
    17. S-400’lerin teslimatında altıncı uçak..
    18. Yavru köpeğin imdadına itfaiye yetişti
    19. Mikserlerden yola dökülen harcı..
    20. Palandöken: “En büyük güç milli..
    21. Yine Fitch’lik yaptılar
    22. "Kahramankazan 15 Temmuz Şehitleri ve..
    23. Çarpıcı iddia! ABD S-400..
    24. Dağ ceylanı orman işçilerinin..
    25. 3. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu,..
    26. Kamyonla otomobil çarpıştı: 1’i ağır 2..
    27. Ankara’da Açık Hava Sinema Günleri..
    28. Baran: “15 Temmuz Türk milleti için..
    29. Kepez’de mesleki eğitim kursları
    30. Kor ateşte yanmayı göze aldı, gözleri..
    Rus uzmandan Türkiye'ye kritik uyarı: F-35'ler işe yaramaz hale gelir
    Rus uzmandan Türkiye'ye kritik uyarı: F-35'ler işe yaramaz hale gelir
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Ve 6284 delindi!
    Ve 6284 delindi!

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Şevket Eygi'ye son görev
    Şevket Eygi'ye son görev
    Kandil ve FETÖ bunların destekçisi
    Kandil ve FETÖ bunların destekçisi