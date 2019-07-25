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Başkan İnal muhtarlarla yemekte buluştu

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, ilçede görev yapan muhtarlarla yemekte buluştu.

25 Temmuz 2019 Perşembe 11:25
Başkan İnal muhtarlarla yemekte buluştu

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, ilçede görev yapan muhtarlarla yemekte buluştu. Başkan İnal, “Cicim aylarımız geçti bundan sonra hizmet aylarımız başlıyor” dedi.


31 Mart yerel seçimleri ile birlikte göreve gelen ve 3 ayını geride bırakan Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal muhtarlarla bir araya geldi. Seçimlerin ardından geçen 3 ayı değerlendiren Başkan İnal, hayata geçirmeyi planladığı hizmetleri de muhtarlar ile paylaştı. Tüm muhtarlardan vatandaşlara karşı güler yüzlü ve ilgili olmalarını istedi.


Herkes mahallesinde başarılı olacak


Mahalle muhtarlarına eşit hizmet sözü veren Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, “Hepimiz seçimle göreve geldik. Artık cicim aylarımız geçti. Bundan sonra hizmet aylarımız başladı. Allah’ın takdiri ilçemizde bu sene her yağış bir afet ile sonuçlandı. Araçlarımızı gece gündüz demeden vatandaşlarımızın hizmetine sunduk, her yere yetişmeye çalıştık. Hemen hemen her araziye yollar yaptık. Tarlalara giden yolları düzelttik. Yarım kalanlar var. Bunları da önümüzdeki aylarda tamamlayarak mıcırlayacağız. Tüm muhtarlarımız ile birlikte el birliği ile güzel işler başaracağımıza inanıyorum. Herkes önce mahallesinde başarılı olacak. Her muhtarım mahallesinde başarılı olduğunda Karacasu’da hepimiz başarılı oluruz. Muhtarlarımızla anlayış içerisinde her mahalleye eşit hizmet götürerek güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum” diye konuştu.


Telefonum her zaman açık


3 aylık geçmiş hizmet süreci içerisinde her muhtarın talebini önemseyerek yerine getirdiklerini kaydeden Başkan İnal, “Telefonum her zaman açık oldu. Halkımıza ve sizlere nasıl davrandığımı ve neler yaptığımı gördünüz. Hiçbir zaman sizlerin telefonlarınızı açmamazlık yapmadım, bundan sonra da yapmayacağım. Taleplerinizi küçük büyük, önemli önemsiz demeden yerine getirdik. Sizlerle her zaman uyum içerisinde çalıştık. Önümüzdeki zamanlarda da güzel projeleri sizlerle paylaşarak hizmete geçireceğiz” dedi.


Koordineli çalışalım


Öte yandan Başkan İnal, belediyenin her yaptığı işten muhtarların haberdar edildiğini kaydederek şöyle devam etti; “Bugüne kadar tüm çalışmalarımızdan sizlerin haberi oldu. Her ne yapıyorsak sizler için halkımız için yapıyoruz. Sizlerden de isteğimiz koordineli çalışmak. Nasıl ki sizleri her şeyden haberdar ediyorsak sizler de Mahallelerinizdeki her şeyden bizleri haberdar edin. Edin ki sorunları el birliği ile zaman geçirmeden çözelim. Halkımıza yakışır hizmet verelim. Birlikte güzel işler yapalım.”

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 11:25
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