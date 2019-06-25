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Başkan İbil: “Sosyal medya kullanımı seçim sonuçlarını doğrudan etkiledi”

İstanbul seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulunan DİJİMED Başkanı İbil, “İstanbul seçimleriyle görmüş olduk ki sosyal medya kullanımı seçim sonuçlarını doğrudan etkiledi” dedi.

25 Haziran 2019 Salı 13:38
Başkan İbil: “Sosyal medya kullanımı seçim sonuçlarını doğrudan etkiledi”

İstanbul seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulunan DİJİMED Başkanı İbil, “İstanbul seçimleriyle görmüş olduk ki sosyal medya kullanımı seçim sonuçlarını doğrudan etkiledi” dedi.


Dijital Medya ve Habercilik Derneği (DİJİMED) Başkanı Ersin İbil, geçilen hafta sonu gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimleri üzerinden sosyal medyanın önemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan İbil, “Sosyal medya kişisel kullanımla birlikte artık siyasetçilerin de kullandığı önemli bir alan. Son dönemde seçim propagandalarının önemli bir kısmının da sosyal medya üzerinden yapılmaya başlanması bunun etkisini gözler önüne seriyor. Ancak sosyal medyanın etkin ve doğru kullanımı noktasında kullanıcıların büyük bir çoğunluğu yetersiz kalıyor. Son seçime bakıldığında sosyal medya kullanımının siyasiler açısından ne denli önemli olduğunu, çıkan sonuçların ışığında ifade edebiliriz” dedi.



“Yanlış algı yönetimi olumsuz sonuçlar doğurdu”


Sosyal medyanın seçim sonuçlarına doğrudan etki ettiğini belirten DİJİMED Başkanı Ersin İbil, “Tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde adaylar gerek sahada gerekse geleneksel medyada çalışmalar yürüttü. Adayların bu çalışmasının yanı sıra hem kendileri hem de destekçileri sosyal medyada propaganda yürütmek için mücadele etti. Ortaya çıkan tabloda bir kesimin sosyal medyayı kullanma konusunda yetersiz kaldığını söyleyebiliriz. Rakip adayı eleştirerek sonuç almak isteyenlerin yapmaya çalıştığı algı yönetimi olumsuz sonuçlar doğurdu. Rakip aday hakkında yapılan olumsuz eleştiriler ve iddialar, sosyal medyada kendisinin reklamının yapılmasına sebep oldu. Dolayısıyla olumlu veya olumsuz şekilde hep aynı adayın gündeme çıkması önemli derecede artı sağladı. Burada kullanılan dil sadece belirli alanda aşağılama üzerine kurgulanması seçimi kazanan aday lehine sonuçlar doğurdu. İçeriksiz, temasız, kendi adayından çok karşı tarafa bilinçsizce yüklenmek buna büyük etken olarak karşımıza çıktı. Sonuç itibarıyla bu tarzda yapılan çalışmalara baktığımızda İstanbul seçimleri bize gösterdi ki ‘sosyal medyanın yanlış kullanımı’ seçim sonuçlarını doğrudan etkiledi” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 13:38
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