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Başkan Hüseyin Doğan: Tüm kaynakları ilçemiz adına etkin kullanma gayretindeyiz

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve beraberindeki heyet, Eskişehir İller Bankası Bölge Müdürlüğü’ne ziyaret gerçekleştirdi.

27 Haziran 2019 Perşembe 12:22
Başkan Hüseyin Doğan: Tüm kaynakları ilçemiz adına etkin kullanma gayretindeyiz

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve beraberindeki heyet, Eskişehir İller Bankası Bölge Müdürlüğü’ne ziyaret gerçekleştirdi.


met belediye başkanı Hüseyin Doğan Emet ilçesinde gerçekleştirilecek projelere kaynak yaratma, hayata geçirme, ve Sürdürülebilir kentler projesi kapsamında hibe destek ve kredi imkanlarındanyararlanma adına hazırlanan projeyi sunmak için Eskişehir İller bankası bölge müdürü Murat Karaçam’ı makamında ziyaret etti.


Belediyeye ait Cevizdere şirketi müdürü MuratUyanık, Emet Kaymakamlığı Proje Birimi KoordinatörüUmut Işık, Emet Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Selçuk Küpçü ile birlikte İller Bankası Bölge Müdürü Karaçam’ı ziyaret eden Başkan Doğan, Emet ilçesinde ihale aşamasına gelen alt yapı çalışmaları, Emet göletinden ilçeye isale hattı, GES projesinin hayata geçirilmesi ve sürdürülebilir kentsel projesikonularında hazırlanan dosyaları sunarak talep ve görüşlerini iletti.


Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ’’Oldukça olumlu ve ilçemiz içi yararlı görüşmeler gerçekleştirdik. İlçemizde yapılacak her yatırımın, günü kurtarma değil, geleceği kucaklama adına iyi etüt edilerek ve yararlanabileceğimiz kaynakları da değerlendirilerek halka kazandırılmaya çalışıyoruz. Emet yeni içme suyu, kanalizasyon ve yağmur kanalları projelerimizin ihalesi, Emet göletinden şehrimize içme suyu temin edecek isale hattımız, Güneş enerjisi santrali kurulumukonularındagelinen aşamaları ve bundan sonra yapılacakları değerlendirme imkanı bulduk’’ dedi


Doğan, ’’ Ayrıca sürdürülebilir kentler programı projemizi kendilerine sunduk.Bu konuda verilen destek ve hibeler kadar, kredilerden faydalanma adına taleplerimizi ilettik.Emet ilçemizin alt yapı çalışmalarına girerken, gelirlerini artırma ve üst yapılarını da günün modern şartlarında inşasını sağlamak adına tüm kaynakları ilçemiz adına etkin kullanma gayretindeyiz. Yaptık oldu anlayışı yerine, ilçemizin alt yapısı, mimarisi, sosyal yaşam alanları, kentsel ulaşım planlamaları ve etkin kaynak temini gibi konularda hem bilimsel hemde günümüz şartlarının bizlere sunduğu imkanları kullanma adına,yoğun çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 12:22
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