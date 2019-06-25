Başkan Hüseyin Doğan: EMKO’yu daha da büyüteceğiz

Emet Belediyesi önderliğinde kurulan Emet Kadın Girişimcileri Kooperatifi EMKO iş atölyelerini Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ziyaret etti.

Emet ilçesi Osmanlı hamamları arkasında kendilerine tahsis edilen belediyeye ait çini atölyesinde ve Belediye Çok Amaçlı Salonu’nda üretim gerçekleştiren kadın girişimcileri Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ziyaret etti.

EMKO yöneticileri ve üye bayanlarbelediyeolarakverilen destekler nedeniyle Başkan Doğan’ateşekkür ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdiler.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, kadın girişimcilerimizin bir araya gelerek, üreterek ev ekonomilerine katkıda bulunmalarını önemsediklerini belirterek, ”Bizler Emet Belediyesi olarak imkanlarımız dahilinde kooperatifimize destek vermeye devam edeceğiz. Ama bizlerin amacı kooperatifimizidaha da büyüterek hiç kimseye ve hiçbir kuruma ihtiyaç duymadan, daha fazla üretim ve satış gerçekleştirebilir hale gelmesini sağlamak. EMKO’nun atölyeleri, yerli fuarlara katılımı ve etkin pazar bulması konularında belediye olarak üzerimize düşeni yaparken, az önce belirttiğim gibi kurumsallaşması adına gerekli desteği vereceğiz.Emetli kadınlarımız kooperatifimize üye olarak, çıtanın dahada yukarılara yükseltilmesine katı sağlayabilirler. EMKO yakın zamanda yapacağı yeni genel kurul ile, daha da güçlenerek yoluna devam edecektir” dedi.