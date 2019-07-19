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Başkan Hürriyet’ten vatandaşa kreş müjdesi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediye bünyesinde Kreş Müdürlüğü kurulması için harekete geçti.

19 Temmuz 2019 Cuma 15:01
Başkan Hürriyet’ten vatandaşa kreş müjdesi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediye bünyesinde Kreş Müdürlüğü kurulması için harekete geçti.


İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, seçim vaatleri arasında bulunan her mahallede kreş uygulamasını başlatmak için belediye bünyesinde Kreş Müdürlüğü kurulması için harekete geçti. Belediyenin çocuklar, kadınlar, gençler ve engelliler gibi grupların sosyal gereksinimlerinin karşılama yükümlülüğünün bulunmasından dolayı ve vatandaşlardan gelen yoğun talep sonrasında Kreş Müdürlüğü kurulması için çalışma başlatıldı.


Ailelerin, özellikle çalışan anneler için büyük önem arz eden kreş ihtiyacını gidermek için harekete geçtiklerini belirten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Seçim vaatlerimizin arasında her mahalleye kreş uygulaması vardı. Biz verdiğimiz sözleri tutmaya devam ediyoruz. Maddi durumu yerinde olmayan ailelerin çocukları da kreşe gitsin istiyoruz. Bu kapsamda belediyemiz bünyesi Kreş Müdürlüğü kurulması teklifini Ağustos ayı meclis toplantımızda meclis üyelerimize sunacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 15:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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