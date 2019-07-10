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Başkan Hürriyet’ten teşekkür yemeği

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, önceki akşam CHP’li geçmiş dönem belediye başkanları, il ve ilçe başkanlarına KYÖD’te teşekkür yemeği tertipledi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:55
Başkan Hürriyet’ten teşekkür yemeği

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, önceki akşam CHP’li geçmiş dönem belediye başkanları, il ve ilçe başkanlarına KYÖD’te teşekkür yemeği tertipledi.


Düzenlenen teşekkür yemeğine CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, geçmiş dönem Kocaeli İl Başkanı Rıdvan Alkan, Cihat Altınyuva, Keramettin Gençtürk, geçmiş dönem İzmit ilçe başkanları Saffet Koşar, Remzi Özkan, Mehmet Yıldız, Necdet Çetinak, Alpaslan Seymen, Ruhan Odabaş, İbrahim Aydın, Mehmet Ümit Küçükkaya, kapanan Uzuntarla Belediyesi Başkanı Ömer Hazer, İzmit ilçe Kadın Kolları Başkanı Birgül Gök, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Engin Akbulut ve İzmit Belediyesi Meclis üyeleri katıldı.


Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bütün partimize ve parti büyüklerimize seçim döneminde olan çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Hepinizin müthiş katkısı oldu. İşimiz daha yeni başlıyor. Aynı birlik ve beraberlikle bütünleşerek, çalışmalarda daha etkin hale gelerek, olası erken seçim için hazır olmamız gerekiyor. İyi bir belediyecilik örneği göstermek için yol göstericiliğiniz çok kıymetli. Desteğinizin sürmesini istiyorum. Başarılarımız ve dayanışmamız daim olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:55
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