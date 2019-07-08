Başkan Hürriyet’ten hayvan satıcılarına indirim müjdesi

Kurban bayramın öncesi hayvan pazarında incelemelerde bulunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, hayvan satış yerlerinde indirim yapılacağını söyledi.

Solaklar yolu üzerinde ki İzmit Belediyesi’ne ait hayvan pazarını ziyaret eden Başkan Hürriyet, ilimizden ve Türkiye’nin dört biryanından gelecek olan hayvan satıcılarına müjde verdi. Hayvan satış yerleriyle ilgili indirim yapılacağını belirten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, satış için gelecek vatandaşların tesis içerisinde ki yatakhanelerden de ücretsiz olarak faydalanabileceklerini duyurdu. Kırsal Hizmetler Müdürü Şafak Üzümüoğlu ve zabıta müdür vekili Tanju Tığcı’nın da hazır bulunduğu ziyarette Hürriyet, kurban bayramı öncesi pazarın son durumunu değerlendirdi.

Ülkenin dört bir yanından gelecek hayvanlar için gerekli hazırlıkların olduğunu belirten Başkan Hürriyet, “Kurban bayramı öncesi ilgili müdürlüklerimizle hayvan pazarındaki eksiklerin tespitini yaptık. Kurban Bayramına 15 gün kala satış için getirilen hayvanları gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra pazarımıza almaya başlayacağız. Kocaeli’nden ve ülkenin dört bir yanından şehrimize hayvan satışı için gelecek vatandaşların mağduriyet yaşamaması için elimizden geleni yapacağız. Bu yıl Kurban Bayramı için pazarımıza gelecek olan havan satıcılarımıza birçok kolaylık sağlayacağız. Tesisimiz içerisinde bulunan satış yerleriyle ilgili indirim yapacağız. Ayrıca hayvan satışı için gelen vatandaşlarımız, tesis içerisinde hizmet veren yatakhanemizden de ücretsiz olarak faydalanabilecek” dedi.

Solaklar yolu üzerindeki Büyükşehir Belediyesi Mezbahası yanında yaklaşık 22 dönümlük bir alan üzerine bulunan Pazar, 400 adet büyük, bin 800 adet küçükbaş olmak üzere 3 bin 200 hayvanin satışa sunulabildiği 90’dan fazla padok bulunuyor. 5 bin 900 metrekare kapalı hayvan padoklarının içerisinde samanlık, karantina ve gebe gözlem bölümleri bulunuyor.