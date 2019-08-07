Başkan Hürriyet, Yeşilovalı vatandaşlarla buluştu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Sen anlat İzmit söz sizde” etkinlikleri kapsamında Yeşilova Mahallesi’nde mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Sen anlat İzmit söz sizde” etkinlikleri kapsamında Yeşilova Mahallesi kapalı pazar alanında vatandaşlarla buluştu. Başkan Hürriyet’e İzmit Belediyesi meclis üyeleri, birim müdürleri ve bölgenin mahalle muhtarları eşlik etti. Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Öncelikle seçim döneminde bize bu onurlu görevi layık gören herkese teşekkür ediyorum. Bu onurlu görevin bize yüklemiş olduğu sorumluluk var. Bu sorumluluğun en önemli parçası halkımızla hep beraber olmaktır. Bizim eşit ve adil hizmet etme sorumluluğumuz var. Milletvekilliği döneminde nasıl halkın arasında olduysam belediye başkanlığı görevimde de halkımızın arasında olmaya devam ediyorum” dedi.

“Hem sizlerle hasret giderelim hem de dertlerinizi ve sıkıntılarınızı yerinde tespit edelim diye sizlerle bir araya geliyoruz” ifadelerine yer veren Hürriyet, “Bu toplantılarda özellikle müdürlerimizde yer alıyorlar. Mahallemizde bir eksiklik veya talep varsa müdürlerimiz not alıyor ve hızlıca çözüm sağlanıyor. Sizlerden bir ricam var. Benim gözüm kulağım olun. Mahallerimizde eksik veya sıkıntılı bir durum varsa lütfen bana iletin. Hızlı iletişim için Whatsapp iletişim hattı açtık. Gördüğünüz her eksikliği Whatsapp’tan ulaştırabilirsiniz. Ayrıca bana da ulaşabilirsiniz. En kolay ulaşılan başkanlardan biriyim” diye konuştu.

Çalışmaları yerinde inceleyeceğini kaydeden Hürriyet, “2019’da bütçenin belli bir bölümü kullanıldığı için zaman zaman sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Fakat 2020 yılında kendi bütçemizi oluşturacağız. Projelerimizin büyük bir bölümünün alt yapısını oluşturduk. Örneği kreşlerimiz, eğitim alanları gibi bir çok söz verdiğimiz projenin kaynağı hazır. Biz mahalle toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz ama sadece bununla sınırlı kalmayacak. Mahallerimize yine geleceğim, çalışmaları yerinde inceleyeceğim. Belediyenin bütçesi sizin hakkınızdır. Biz bu bütçeyi kuruş kuruş hesap ederek sizler için kullanacağız” şeklinde konuştu.