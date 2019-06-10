Başkan Hürriyet vatandaşlarla bir arada

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hafta sonu gerçekleşen nikah ve düğün merasimlerine, cemiyet ve toplantılara katılarak vatandaşların duygularına ortak oldu.

İzmit Belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet vatandaşlarla bir araya geliyor. Nikah, düğün ve sünnet cemiyetleri başta olmak üzere çeşitli organizasyonlara katılan Başkan Hürriyet, mahallerde gerçekleştirilen mevlit ve toplantılarda da vatandaşları yalnız bırakmadı.Vatandaşların en özel anlarında yanlarında olmanın kendisi için büyük mutluluk olduğuna dikkat çeken Başkan Hürriyet, evlilik yolunda ilk adımlarını atan Şive Bağdiken ve Coşkun Sunar çiftinin nişan yüzüklerini takarak çifte mutluluklar diledi. Şeyma ve Kerim Yantiri, Sibel ve Süha Kandemir, Zeliha ve Sedat Yılmaz çiftlerinin nikâhlarını da kıyan Belediye Başkanı Hürriyet, mutluluklarına şahitlik ettiği Tuğçe ve Alican çiftine de

bir ömür aile saadeti diledi.

Banu ile Sebahattin Öncü çiftinin oğulları Tuna’nın ve Cemil ile Dilek Saatçi çiftinin oğulları Çağdaş ve Ali’nin sünnet merasimlerine katılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet,çocuklarının vatana millete hayırlı birer evlat olmaları dileğinde bulunarak anne babaların heyecanlarına da ortak oldu. Mutlulukların paylaştıkça çoğaldığı gibi acıların da paylaştıkça azaldığını belirten Hürriyet, Eskişehir’de yaşadığı talihsiz olay sonucu hayatını kaybeden Nahit Katıoğlu’nun annesi Lamiser katıoğlu’na başsağlığı ziyaretinde bulundu.Engin Küçük’e vefat eden annesi sebebiyle taziye ziyaretinde bulunanBelediye Başkanı Hürriyet, daha sonra Gündoğdu Mahallesi 10. Geleneksel Geçmişi Yad Etme Mevlüt programına katılarak vatandaşlarla uzun süre sohbet etti.

Öte yandan, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun 15. Olağan Genel Kurulu’na da katılan Başkan Hürriyet, KASKF Başkanı Murat Aydın ve yönetimine yeni dönemlerinde başarılar diledi.